Después de enfrentar a John Ryder y salir triunfador, Canelo Álvarez seguramente buscará un nuevo reto en su carrera.

Y es que, Canelo Álvarez vivió un momento muy especial en el Estadio Akron, rodeado de su público y familia, admitió que fue la noche más especial de su carrera.

No obstante, también al finalizar, Canelo volvió a insistir en buscar la revancha contra Dmitry Bivol, peleador ruso contra el que perdió el año pasado.

Pero, también dijo que no está cerrado a otras opciones como David Benavidez, es por eso que su próximo enfrentamiento podría concretarse en septiembre, que es un mes especial para los mexicanos por la conmemoración de la Independencia.

“Lo mejor que esté ahí, las mejores peleas como siempre. Vamos a tratar de hacer la revancha con Bivol y si no se da, trataré de hacer otra buena pelea”, dijo tras finalizar su pelea contra John Ryder.

Canelo Álvarez. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Dmitry Bivol arremetió contra Canelo Álvarez por no tomar la revancha

Por otro lado, Dmitry Bivol tundió a Canelo Álvarez pues aseguró en una entrevista que puso pretextos sobre el peso despué de que fue derrotado.

“¿Por qué no en 168 libras? En 168 ya no hay más excusas. Escuché algunos pretextos, que dijo que no era su división de peso, luego dijo que no tuvo un buen campamento de entrenamiento y luego dijo el problema del brazo. Sería bueno en 168, ahí ya no habría excusas”, dijo el ruso para Fino Boxing.

Asimismo, mencionó que el tapatío tuvo la opción de tener la revencha pero la rechazó.

“No sé exactamente algo sobre la revancha con Canelo. Tengo la meta de ser indiscutido, prefiero pelear por cinturones. Canelo tuvo la opción de revancha y no la utilizó”, aseguró.

Canelo Álvarez agradeció a los presentes en el Estadio Akron

Al finalizar su combate contra John Ryder en el Estadio Akron, Canelo Álvarez agradeció la presencia de su familia y fans.

“Me gusta darle este espectáculo a la gente porque se lo merece, estoy muy agradecido”, dijo.

