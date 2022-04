El entrenador de la Selección de futbol de Países Bajos, Louis Van Gaal, reveló el pasado domingo 3 de abril, que sufre un agresivo cáncer de próstata.

Louis Van Gaal anunció a través de una entrevista hecha para un cadena de televisión holandesa que se ha somteido a 25 radioterapias.

“La posibilidad de que mueras de cáncer de próstata no es tan grande. Por lo general, son las enfermedades subyacentes al cáncer por las que uno muere” comentó Van Gaal en RT4L.

Así mismo, el técnico de la Selección de futbol de Países Bajos confesó que no le había dicho nada a sus futbolistas, pues tomaba por las noches las sesiones de radioterapia como tratamiento contra su padecimiento.

No le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye, así que pensé que no deberían saberlo, ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban ‘qué tipo tan sano, pero no es así.”

Louis Van Gaal expresó su deseo por mantenerse al frente de “La Naranja Mecánica” para dirigir los encuentros de la Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Louis Van Gaal: Carrera como futbolista

Louis Van Gaal estuvo activo como jugador profesional desde su debut en 1971 hasta el año de su retiro en 1987, jugando como mediocampista para 5 equipos diferentes.

Louis Van Gaal se formó en las filas del Ajax de Ámsterdam, sin embargo, a pesar de haber estado tres años en el club, no logró debutar.

Fue hasta el año de 1973 que Van Gaal jugó su primer partido en la liga de futbol profesional de Bélgica, con el Royal Antwerp FC, disputando 41 encuentros y 7 goles .

Regresó al balompié de los Países Bajos para 1977, consagrándose en el Sparta Rotterdam, donde jugó 248 partidos y anotó 26 goles.

Su carrera finalizó en 1987 con 331 encuentros y 34 goles , abriendo paso a su siguiente etapa dentro del futbol como entrenador.

Hoy en día lidera a la Selección de futbol de Países Bajos para encarar la próxima Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Louis Van Gaal: Palmarés como entrenador