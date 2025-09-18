Un hecho sin precedentes sucedió durante la Copa de Rusia, en el partido de Zenit vs Ajmat en el que los de San Petersburgo ganaban por marcador de 2-1 en actividad correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A. Y es que al jugador Nader Ghandri, que había marcado el gol del descuento para su equipo, lo expulsaron por una supuesta falta artera, por lo que abandonó el campo y en su camino, regaló su jersey, pero el VAR lo hizo volver.

A Nader Ghandri lo expulsaron, pero ya en el túnel de camino a los vestidores le avisaron que el VAR había echado para atrás la decisión arbitral; sin embargo, antes de eso él le regaló su jersey a un hincha que desde la tribuna se lo pidió, pero al saber que en realidad no lo echaron, tuvo que volver para pedirle al aficionado la camiseta, misma que le devolvieron y entre risas se la volvió a poner para entrar al campo.

¿Qué pasó con el aficionado al que le regalaron la camiseta?

Cabe señalar que, independientemente de que Ajmat no pudo conseguir el empate contra Zenit, el aficionado que había recibido la camiseta de Nader Ghandri tuvo un final feliz toda vez que una vez terminado el encuentro, el jugador se acercó a él de nueva cuenta y le regaló la camiseta que minutos atrás ya le había obsequiado.

Al final, tanto el aficionado que se llevó la camiseta como Nader Ghandri, posaron juntos afuera del estadio para una fotografía en la que también aparece la bandera de Túnez, nacionalidad del defensa de Ajmat, equipo que también forma parte de la Liga Premier de Rusia.

Aconteceu na Copa da Rússia: o zagueiro tunisiano Nader Ghandri, do Akhmat Grozny, foi expulso no final do jogo contra o Zenit. Ao sair de campo, jogou sua camisa para um torcedor.



Ajmat es último de su grupo en la Copa de Rusia

En lo estrictamente deportivo, la derrota ante Zenit dejó a Ajmat en el último lugar de su grupo de la Copa de Rusia toda vez que apenas ha ganado un partido de los cuatro que ha disputado.

Ajmat es último en el grupo de la Copa de Rusia que comparte con el líder Zenit, Orenburg y Rubin Kazan.