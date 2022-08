Sin duda alguna, llenar el álbum oficial de Qatar 2022 crea mucha ilusión en los fanáticos, incluso hay quienes dan bienes importantes con tal de conseguir la estampa de Lionel Messi.

Y es que, los coleccionistas querían hacer de todo para conseguir la figura del astro argentino, Lionel Messi quien es visto como prioridad en el álbum.

Una mujer, tuvo la suerte de tener la estampa en sus manos y decidió salir a venderla a través de Facebook Marketplace. “Vendo o permuto por un auto”.

Aunque parecía descabellado, sí hubo quienes le hicieron caso y un hombre ofreció un auto Fiat 600 y otro un terreno con tal de tener la imagen de Lionel Messi.

El álbum del Mundial de Qatar 2022 es furor en el país y en Jujuy se vivió un hecho insólito. A una joven le tocó la... Posted by La 100 FM on Friday, August 26, 2022

Los precios de la estampa de Lionel Messi

Las ofertas a través de mercado libre se volvieron estratosféricas, pues incluso la estampa de Lionel Messi se ofreció en 12 mil pesos mexicanos.

La razón es porque hay varias ediciones de las misma estampa, la golden, silver, bronce y base, en donde la que se considera más valiosa es la golden.

La versión dorada de Lionel Messi es la más cotizada y otras estrellas como: Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Luis Suárez, también tendrían su estampa en dicha versión.

Qatar 2022: Fan argentino llena todo el álbum

En las últimas horas, ha trascendido que un fanático argentino ya completó todo el álbum del Mundial Qatar 2022, se trata de Francisco Dipietro.

El aficionado consiguió su objetivo a través de una divertida técnica de “tinder de figuritas” para completar su álbum.

“Yo curso en la UADE y me armé un Instagram para armar un ‘Tinder de figuritas’: la gente de la facultad me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba y las que no me servían las subía a la página. Fue como un beneficio para todos”, dijo para Momento D.

