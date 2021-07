Desde que Lionel Messi rompió esa maldición de no conseguir el triunfo con la Selección de Argentina en la Copa América 2021.

Y se vivió uno de los momentos más emotivos y románticos entre el astro argentino y su esposa, Antonela Roccuzzo, no podemos negar que es algo que nos derrite el corazón.

Sabemos que la pareja siempre ha sido inseparable y el amor que se tienen es inigualable, pero desde su reencuentro, se les ve más amorosos que nunca.

Ahora han compartido una historia de Instagram donde Lionel Messi y Antonela Rocuzzo se encuentra ejercitándose.

Messi y Antonela (Lionel Messi / Instagram)

No podemos negar que siempre demuestran se el uno para el otro, pues ahora que Lionel Messi no ha firmado contrato con ningún club desde que no renovó con el FC Barcelona , el delantero argentino no deja pasar ni un momento para mantenerse en forma.

Claro que para ser el mejor del mundo debe existir mucha disciplina y quién mejor que Antonela Roccuzzo que lo acompaña en esos momentos.

El momento que Lionel Messi nunca olvidará junto a la Selección de Argentina

Tras muchos años de carrera futbolística de Lionel Messi, el astro argentino logró conseguir lo que durante muchos años buscó.

Ganar junto a la Selección de Argentina, cosa que por fin logró y precisamente fue frente a la Selección de Brasil en el Maracaná.

Momento que pasará a la historia y claro que no era para menos que Lionel Messi deje de mostrar el orgullo que siente y también la emoción.

Pues parece que no quiere quitarse el uniforme de los albicelestes y hasta podríamos pensar que duerme con la indumentaria.

Durante su último entrenamiento en su casa del Rosario con Antonela Roccuzzo, salió portando parte del uniforme.