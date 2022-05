Lionel Messi está en el ojo del huracán, pero esta vez porque una modelo paraguaya llamada Milena Foradaca aseguró que el argentino le coqueteó pero ella lo rechazó por ser casado.

Y es que en un video, donde se observa una charla casual con sus amigas, la modelo aseguró que Lionel Messi quiso estar con ella pero se negó.

“Después vino nomás ya él a hablarme ...Me intentó ahí levantarme a muerte, y yo no, ¡no! Obviamente, no, a mí no me gusta, el tipo está casado también. Mala onda es. Estuvo con otra chica”, relató.

Si yo vi esto, ustedes también. pic.twitter.com/vsrC45EaUR — ᙠᙠ (@bbgalar) May 12, 2022

Milena Foradaca se defiende de las críticas

Milena Foradaca, mencionó que había recibido muchos malos comentarios pero que ella no tenía necesidad de mentir y que ella genuinamente rechazó a Lionel Messi.

“La mayoría de los comentarios criticando son de hombres. Me da pena lo mala gente que pueden llegar a ser. Casi todos los futbolistas son unos infieles y ¡sí!, Messi quiso estar conmigo y le rechacé!”, afirmó.

Además, dejó claro que no le interesa estar con un hombre casado y solo contó una anécdota, misma que se hizo viral.

“¿Por qué tendría que estar con él? ¡Y lo más importante! ¿Por qué debería de inventar algo así? ¡Conté una anécdota y ya! ¡No me interesa en lo más mínimo él, no me gusta y encima está casado!”, contó

“¡Ubíquense y hagan algo productivo de sus vidas! Desastre son criticándole a una mujer que no sabe la existencia de ninguno de ustedes””, sentenció la modelo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo iniciaron su historia de amor desde que ambos eran adolescentes.

La pareja contrajo matrimonio en 2017 y actualmente tienen tres hijos y en redes sociales han dejado ver su amor.

