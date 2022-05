Gerard Piqué no encuentra el final de la oleada de acusaciones por las que ha tenido que atravesar en las últimas semanas, viéndose envuelto en un nuevo escándalo que involucra a Lionel Messi y su salida del FC Barcelona.

Un amigo cercano a Lionel Messi desveló la traición que sufrió el astro argentino por parte de Gerard Piqué mientras se encontraba jugando sus últimos encuentros bajo el escudo del FC Barcelona.

A través de su cuenta de Instagram, Alfonso Aguilera Rosique, amigo de Messi, compartió una historia en donde señala a Piqué como el culpable de la salida del capitán de la Selección Argentina del Barça.

“Gerard Piqué eres tan falso y pavero, que no solo lloraste, sino que le dijiste al mediocre de Joan Laporta que sí quería construir un equipo ganador debía vender a Leo Messi.”

“Ese mismo Leo que te rescató del Zaragoza cuando nadie te quería por rencoroso, envidioso y mal compañero” sentenció Alfonso Aguilar Rosique en su publicación la mañana de este viernes 13 de abril.

Un amigo cerca a Lionel Messi explotó en contra de Gerard Piqué. (Captura de Pantalla / Instagram)

Gerard Piqué y Lionel Messi no tenían una relación tan cercana como aparentaban

La relación entre Gerard Piqué y Lionel Messi dentro del FC Barcelona, no era tan unida como aparentaban, pues ambos enfrentaron una serie de problemas desde su formación en La Masía.

Piqué y Messi nunca resolvieron aquellas inconformidades, lo que provocó que la relación entre ambos futbolistas se fuese deteriorando tras los últimos fracasos de la escuadra blaugrana.

Rumores señalan que el meollo del asunto se debía a que a Messi no le caía en gracia el carácter del centras español, mientras que a Piqué no le gustaba no poder ganarse la confianza del atacante argentino.

Así mismo, se sabe que tras anunciar su salida del Barcelona, Leo organizó una cena con la plantilla del equipo, a excepción de Piqué, quien no fue invitado por el ahora futbolista del París-Saint Germain.

Messi superó los 40 goles en la temporada (AP Images)

