Lionel Messi jugará el Mundial 2026. Al menos fue lo que reveló Jorge Valdano, exjugador de la Selección Argentina, en una entrevista tras el título obtenido por su país en Qatar 2022.

Tal como expuso Jorge Valdano en charla con COPE, Lionel Messi está dispuesto a jugar el Mundial del 2026, máxime tras haber sido campeón del mundo .

Según el otrora monarca en México 1986, La Pulga le confesó que jugaría la próxima cita mundialista siempre y cuando ganara el título en Qatar 2022.

De modo que, luego del triunfo, no es descabellado que Messi quiera ir al Mundial del 2026 por el bicampeonato. Ahí llegaría con casi 40 años , una edad que es frecuente ver en el alto nivel.

“Fuera de cámara le dije que iba a jugar cinco mundiales y que ningún futbolista había jugado seis; me dijo que era imposible y me dijo ‘si soy campeón del Mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial’”, dijo Valdano.

¿Qué sigue para Lionel Messi?

Debido a que el Mundial de Qatar 2022 se hizo en invierno, Lionel Messi debe de reportar con el PSG para encarar la segunda parte de la actual temporada futbolística.

Lionel Messi tiene contrato con el PSG hasta julio del 2023 , es decir, a partir de enero será libre para renegociar un nuevo vínculo con los parisinos o ir a otro equipo.

De acuerdo con diversas fuentes, Antonela Roccuzzo, pareja de La Pulga, lo instaría para volver al FC Barcelona, equipo en el que se formó y consiguió la mayor parte de sus éxitos.

Y es que la esposa de Messi desea volver a la ciudad que es prácticamente su casa a fin de comenzar a hacer los planes de retiro.

Pero también es factible que el astro argentino vaya a la MLS, donde le tendría preparada una jugosa oferta que le pondría broche de oro a su carrera, al menos en lo económico.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok