La Selección de Argentina llegó a su país durante la madrugada para comenzar los festejos por el título obtenido en Qatar 2022; sin embargo, por poco Lionel Messi y otros jugadores protagonizan una tragedia.

Y es que varios jugadores, encabezados por Lionel Messi, estuvieron cerca de ser impactados por un cable a baja altura. Por fortuna todos reaccionaron rápido.

El citado momento ocurrió cuando la Selección Argentina se trasladaba del Aeropuerto en donde fueron recibidos hasta el predio de la AFA.

Como se puede observar en un video, Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi viajaban en la parte más alta del autobús descapotable en el que se trasladaban.

No obstante, en determinado momento llegan a una zona donde existen cables a baja altura y, sino fuera porque Otamendi alertó a sus compañeros, el cable les habría impactado.

Eso sí, en el acto Leandro Paredes perdió la gorra que traía puesta ; la prenda terminó en la calle, seguramente algún fan la recogió y se hizo con el tesoro de su vida.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

Argentina declara día de asueto oficial por título

Las celebraciones en Argentina estarán en grande este martes 20 de diciembre , una vez que los jugadores hayan descansado en el predio de la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

Es más, el gobierno de Argentina declaró como día de descanso oficial este 20 de diciembre a fin de que los trabajadores pudieran unirse a las celebraciones sin problema.

Es seguro que la nación albiceleste no duerma hoy; no es para menos, pues desde hace 36 años , con Diego Maradona a la cabeza, no caía un título mundial.

De ahí la importancia de este hito conseguido por Lionel Messi, Lionel Scaloni y compañía. Es este el tercer título de Copa del Mundo para Argentina.

Antes de Qatar 2022, los argentinos se consagraron en México 1986 y Argentina 1978 .

