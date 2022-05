Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina y futbolista del París-Saint Germain, confesó a través de una entrevista que el haber estado contagiado de Covid-19 le dejó muchas secuelas en los pulmones.

Lionel Messi charló en exclusiva con TyC Sports previo a la Finalissima 2022 entre la Selección Argentina y la Selección Italiana del próximo miércoles 1 de junio.

“La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo. Mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuelas. Me dejó muchas secuelas en los pulmones.”, dijo.

“No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones” declaró el atacante del París-Saint Germain.

Messi también dijo que aceleró su proceso de recuperación y regreso a las canchas, decisión que no lo asustó pero que lo pudo haber afectado en mayor medida.

“Te dicen tantas cosas que no me dejaban arrancar. Incluso arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado después me terminó perjudicando pero ya no aguantaba más”, aseguró.

Lionel Messi (FRANCK FIFE / AFP)

Selección Argentina y Selección Italiana disputan por primera vez la Finalissima 2022

La Selección de Argentina y la Selección Italiana disputarán por primera ocasión en la historia la Finalissima 2022.

El duelo que enfrenta al campeón más reciente de la Copa Améric a contra el campeón de la última Eurocopa se disputará en uno de los escenarios más míticos para el futbol mundial, el Estadio de Wembley.

Anteriormente, el seleccionado albiceleste participó en la edición de 1993, donde tras un empate en el tiempo regular por marcador 1-1, derrotó a Dinamarca en la tanda de penales.

Selección Italiana (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Finalissima 2022: Detalles del partido

Finalissima 2022 | Selección Italiana vs Selección Argentina| Miércoles 1 de junio a las 13:45 hrs. | Estadio de Wembley

