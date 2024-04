La fase regular del Clausura 2024 terminó, lo que quiere decir que ya sabemos qué equipos van a jugar este nuevo Play in; Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro buscarán entrar a la Liguilla de la Liga MX.

Después de 17 jornadas, Pachuca termino en el lugar 7; Pumas en el 8; Necaxa en el 9; y en el último lugar que ocuparán los equipos del Play in, será Querétaro.

Recordemos que del primer lugar, al sexto, califican directo a la Liguilla. Mientras que del 7 a 10 se disputan nuevo repechaje que es un poco confuso, pero que aquí te lo explicamos para que te luzcas.

Tabla de la Liga MX:

América: 35 pts. - Liguilla Cruz Azul: 33 pts.- Liguilla Toluca: 32 pts.- Liguilla Monterrey: 32 pts.- Liguilla Tigres: 31 pts.- Liguilla Chivas: 31 pts.- Liguilla Pachuca: 29 pts.- Play in Pumas: 27 pts.- Play in Necaxa: 27 pts.- Play in Querétaro: 24 pts.- Play in

¿Cuándo es el Play in de la Liga MX?

El Play in de la Liga MX no esperará, ya que se tiene planeado que se juegue este 2 de mayo y el 5 del mismo mes.

Los primeros partidos del Play in, que se darán este 2 de mayo son: Pachuca vs Pumas y Necaxa vs Querétaro.

El 5 de mayo lo jugará el perdedor de la Serie A y el ganador de la Serie B, pero eso lo veremos más adelante.

Además la Liga MX y la Concachampions tienen un problema que aún no se ha resuelto con el equipo Pachuca.

Ya que los Tuzos jugarán la Semifinal de vuelta contra América este mismo martes, 30 de abril. Por lo que la diferencia entre ese partido y el del Play in solo estará a 48 horas.

¿Cómo funciona el Play in de la Liga MX?

El Play in se implementó el torneo pasado, Apertura 2023. Este formato lo copió la Liga MX de la NBA, con la intención de mejorar el espectáculo.

Así funciona el Play in de la Liga MX: como ya tenemos los equipos podemos dar el ejemplo concreto. Primero los partido serán: Pachuca vs Pumas (Serie A) y Necaxa vs Querétaro (Serie B).

El que gane entre Pachuca y Pumas calificará directo a la Liguilla en el puesto 7 de la tabla, después, el perdedor (Pachuca o Pumas) jugará contra el equipo vencedor de la Serie B (Necaxa o Querétaro), el ganador de ese partido ocupará el último lugar para disputarse los Cuartos de Final de la Liga MX.