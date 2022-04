La Liga MX continúa con las actividades después de la fecha FIFA, la jornada 12 del Clausura 2022 tendrá 3 partidos programados para el sábado 2 de abril.

La jornada 12 de la Liga MX será testigo de los encuentros entre el Cruz Azul FC vs el Atlas FC, el Club Necaxa vs Club América y el FC Juárez vs el Club Pumas.

Cruz Azul FC recibe la visita en el Estadio Azteca del actual campeón, el Atlas FC a las 17:00 hrs. para inaugurar las actividades del sábado 2 de abril en el torneo mexicano.

El Club América visita el Estadio Victoria a las 19:00 hrs, para enfrentar al Club Necaxa, en búsqueda de escalar posiciones para aspirar al repechaje del Clausura 2022.

Finalmente, el FC Juárez y el Club Pumas cierran la cartelera del sábado en el Estadio Olímpico Benito Juárez 21:00 hrs. a falta de 5 encuentros para finalizar la temporada regular del balompié mexicano.

Cruz Azul FC vs Atlas FC: Antecedentes

Los campeones más recientes de la Liga MX, el Cruz Azul FC y el Atlas FC, se enfrentan este sábado 2 de abril a las 17:00 hrs. en el Estadio Azteca, abriendo un capítulo más en su historial de enfrentamientos.

Son 61 partidos los que han disputado la Máquina Celeste y los Rojinegros, en los cuáles Cruz Azul ha salido victorioso en 32, Atlas en 17 y han dividido unidades en 12 ocasiones.

Los juegos entre celestes y tapatíos son garantía de goles, pues se han anotado 179 tantos, promediando 2.93 goles por enfrentamiento.

El Atlas FC ocupa la 4ª posición del Clausura 2022 con 19 puntos, mientras que el Cruz Azul FC está en 6° lugar de la general, con 17 unidades.

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver los partidos del sábado 2 de abril?