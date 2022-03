Liga MX: Aficionados que no revelen su identidad no podrán entrar a los estadios. Todo aquel que se niegue a develar su identidad, no podrá acceder a los inmuebles del futbol mexicano.

Los aficionados que se nieguen a revelar su identidad, tendrían problemas y no volverían a pisar un inmueble de futbol, al menos en la Liga MX.

Después de las brutales imágenes que dejó la riña en Querétaro, las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX tienen planeado el uso de la tecnología para reconocer a los asistentes.

Una tecnología que ya fue probada y que según en palabras del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, no será de alto costo paga los clubes.

En aquella conferencia de prensa donde se dieron a conocer las sanciones contra el Querétaro FC, Yon de Luisa explicó que:

“Esta tecnología ya fue probada y se implementará en todos los equipos. Esto busca tener el control de la identificación”, dijo De Luisa sobre la forma en que identificarán a los fans cuando acudan a los partidos.

Yon de Luisa (Tomada de video)

¿Cómo funcionaría la tecnología para identificar a los aficionados?

Se trataría del protocolo que la FMF lanzó para los más recientes juegos de la Selección de futbol de México.

En las inmediaciones del Estadio Azteca fueron colocadas una serie de carpas donde los aficionados que asistieron a estos partidos necesitaban un código QR y llevar su identificación.

En caso de no contar con el QR, las carpas mencionadas se los brindaban. El último paso era validar en la puerta que la identificación correspondiera a quien la presentaba, además de la información en el código.

Estadio Azteca - Selección Mexicana (Mexsport / Jose Luis Melgarejo)

La violencia en Querétaro desató estas acciones

Aunque aún no son oficiales en la Liga MX, ese fue el anuncio de las medidas que, luego de la violencia en el Estadio La Corregidora, el futbol mexicano implementará.

La noticia de los lamentables actos violentos en Querétaro dieron la vuelta al mundo, dejando una mancha al balompié nacional.