La Liga MX salió a aclarar la polémica sobre las multas del descenso, luego de que Benjamín Salinas, vicepresidente de Grupo Salinas, dueño varios equipos, reveló que no se han pagado nunca.

A través de un comunicado, la Liga MX señaló que las multas del descenso se pagan en tiempo y forma por los equipos involucrados.

“Las multas que se aplican a los tres últimos lugares de la tabla de cociente al final de cada temporada se cobran y se pagan en tiempo y forma por los clubes involucrados”, se lee.

La Liga MX informó que se paga en tiempo y forma con base a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Competencia , pues, de lo contrario, no podrían participar en el siguiente torneo.

Liga MX sobre multas

Como era de esperarse, los fans de los distintos equipos de la Liga MX se mostraron incrédulos ante lo dicho por le organismo presidido por Mikel Arriola, por lo que exigieron pruebas.

“Presenten o compartan algún link donde se puedan encontrar las facturas”; “Publiquen los recibos, a ver si es cierto...”; “Muestren comprobantes de pago”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién dijo que no se pagan las multas en la Liga MX?

La polémica de las multas se encendió este martes 2 de mayo, cuando Benjamín Salinas, hijo de Ricardo Salinas Pliego, hizo fuertes revelaciones al respecto.

En entrevista con El Universal Deportes, Benjamín Salinas señaló que ningún equipo de la Liga MX ha pagado las multas por ser último en la tabla de cocientes.

“En los últimos años, ningún equipo ha estado pagando multa, jamás. Los pagadores de multas son otros. El problema está mal planteado. No es justo el sistema de cómo se reparte el dinero. Hasta que no haya claridad no va a avanzar nada”, dijo.

Cabe mencionar que el Mazatlán FC, equipo propiedad de Grupo Salinas, tendrá que pagar multa este año futbolístico, tras terminar en el antepenúltimo lugar de la tabla de cocientes.

Multas en la Liga MX: ¿Qué equipos han pagado?

Fue en el 2020, en plena pandemia, cuando la Liga MX informó sobre la desaparición del descenso y ascenso, y en una de sus medidas, la implementación de multas para los últimos 3 equipos en la tabla porcentual.

Estos han sido los equipos que han pagado las multas “por descenso” en los últimos 3 años futbolísticos:

Guard1anes 2020 - Guard1anes 2021:

FC Juárez - 50 millones de pesos

Atlas FC - 70 millones de pesos

Atlético de San Luis - 120 millones de pesos

Apertura 2021 - Clausura 2022

Deportivo Toluca - 33 millones de pesos

Club Tijuana - 47 millones de pesos

Fc Juárez - 80 millones de pesos

Apertura 2022 - Clausura 2023

Mazatlán FC - 33 millones de pesos

Club Tijuana - 47 millones de pesos

Querétaro FC - 80 millones de pesos

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok