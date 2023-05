Vaya declaraciones las que hizo Benjamín Salinas, hijo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y equipos de Liga MX, al asegurar que ningún equipo ha pagado multas.

En entrevista con El Universal Deportes, Benjamín Salinas señaló que ningún equipo de la Liga MX ha pagado las multas por ser último en la tabla de cocientes.

“En los últimos años, ningún equipo ha estado pagando multa, jamás. Los pagadores de multas son otros. El problema está mal planteado. No es justo el sistema de cómo se reparte el dinero. Hasta que no haya claridad no va a avanzar nada”, dijo.

En el actual torneo, los equipos que debe pagar multas son Mazatlán FC (uno de los equipos de Grupo Salinas) con 33 millones, Club Tijuana con 47 millones y Querétaro FC con 80 millones.

🚨Las declaraciones de Benjamín Salinas, de @azteca de ser ciertas, son MUY graves;

"Nadie paga esas multas. En los últimos años, NINGUN equipo ha estado pagando multa JAMÁS..." dijo hoy

¿Qué equipos SI pagaron o que equipos SOLO simularon pagar? https://t.co/vIz2kvZIpP — ignacio suarez (@fantasmasuarez) May 2, 2023

Benjamín Salinas también habla de multipropiedad en la Liga MX

Benjamín Salinas, vicepresidente de Grupo Salinas, no solo habló de las famosas multas que tomaron el lugar del descenso, sino también de la multipropiedad que hay en la Liga MX.

El hijo del dueño de TV Azteca se mostró en contra de que la eliminen del futbol mexicano, pues en su punto de vista, nadie compraría un equipo en la Liga MX.

“Si hoy quitas la multipropiedad, nadie va a querer comprar un equipo. No hay un fondo (de inversión) que quiera entrar mientras las reglas estén así. No saben con quién tienen que negociar, con qué televisora, si hay descenso, si hay intercambio de jugadores entre clubes”, dijo.

También señaló que el “principal problema” del futbol mexicano, son los derechos de transmisión , los cuales “no están consolidados” como en las mejores ligas del mundo.

Multas en la Liga MX: ¿Quiénes y cuánto tienen que pagar los equipos de la Liga MX?

Desde que se quitó el descenso, en plena pandemia, la Liga MX señaló que los tres peores equipos de la tabla porcentual en un año futbolístico, tendrían que pagar multas.

Actualmente, las multas están definidas de la siguiente manera:

El antepenúltimo lugar paga 33 millones de pesos.

El penúltimo lugar 47 millones de pesos.

El último lugar 80 millones de pesos.

Tras este año futbolístico mexicano, sumando el Apertura 2022 y el Clausura 2023, los equipos que pagarán la multa son Mazatlán FC como antepenúltimo, Club Tijuana como penúltimo y Querétaro FC como último .

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok