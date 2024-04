El reglamento claramente estipula que los equipos tienen que tener un lapso de 48 hora entre cada juego, y en caso de que el juego de Concachampions entre América y Pachuca se alargue más de los 90 minutos, esto no se cumpliría.

Dicha situación tiene muy molesto al cuadro de Pachuca, pues el 2 de mayo jugarían ante Pumas en los Play In y en caso de perder disputarían otro partido el domingo.

“Durante la Fase de Calificación ningún Club podrá celebrar un partido oficial y otro oficial autorizado por la FIFA o Confederaciones en territorio nacional, si no han transcurrido por lo menos 48 horas desde la conclusión del partido anterior”, se lee en el relgamento.

El duelo de Concachampions está pactado para llevarse a cabo este martes 30 de abril a las 7:15, mientras que el cotejo entre Pumas y los Tuzos será el jueves a las 9:15, cumpliendo apenas el lapso que el reglamento estipula.

¿Qué postura ha tomado la Liga MX?

Si bien la Liga Mx no ha dado una postura oficial sobre lo establecido por el reglamento, no parece ser un tema al que le vayan a dar mucha importancia, pues el partido entre Pumas y Pachuca, sigue en pie, a la misma hora y el mismo día.

Quién no ocultó su molestia por las fechas tan apretadas, fue Guillermo Almada, técnico del Pachuca, quien mencionó que este tipo de situaciones no ocurren en otras ligas, y es por ello que nuestro futbol no avanza.

“La capacidad de asombro no tiene razonamiento, vamos a ser el hazmereír todos los que integramos el futbol mexicano del futbol Internacional porque estas cosas no suceden más, si queremos hacer crecer la liga como nos pasan diciendo, situaciones como estas son lamentables”, agregó.

“Estamos poniendo riesgo de la salud de los futbolistas que son seres humanos, lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca dentro en una cancha. Si sucede una desgracia quién se va a hacer cargo, el tema se intentó solucionar pero no se llevó un acuerdo”, finalizó el estratega uruguayo.

Guillermo Almada con Pachuca (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Esta no es la primera vez que pasa algo similar en la Liga MX

En el ya lejano 2007, fue el América quien atravesó por una situación similar, ya que jugaba Liguilla de la Liga Mx y Copa Libertadores, jugando dos partidos de forma consecutiva.

Las Águilas llegaron a la final, precisamente ante Pachuca, mismos que se llevaron el título por un marcador global de 3 - 2 en el Estadio Hidalgo.

Los Tuzos se juegan su paso a la final de la Concachampions y su boleto a la Liguilla del futbol mexicano, ante América y Pumas respectivamente.