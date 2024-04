El Club América le pudo haber faltado al respeto al Club Pachuca, con quien se enfrentará hoy martes 30 de abril en el partido de Vuelta de la semifinal de la Concachampions en el Estadio Hidalgo.

Ayer lunes 29 de abril, el Club América tuvo su día de prácticas como visitante en el Estadio Hidalgo para su encuentro contra el Club Pachuca e hicieron algo imperdonable que para algunos aficionados del fútbol les parecerá de mal gusto.

El América puso una decoración en medio de la cancha y se volvió polémica en redes sociales y en el programa La Última Palabra, donde debatieron si esto fue una falta de respeto hacia los tuzos.

El Club América pone decoración en el Estadio Hidalgo del Club Pachuca

El Club América está a punto de enfrentarse con el Club Pachuca en el partido de Vuelta de la semifinal de la Concachampions y en sus prácticas, los azulcremas pusieron una decoración en el Estadio Hidalgo.

Los americanistas colocaron un letrero grande que decía “Grandes de corazón” en la cancha del Club Pachuca, algo que no se había visto en sus partidos pasados. Esto fue debate en el programa La Última Palabra, en el que preguntaron por qué el Pachuca permitió esto.

“¿Qué tiene de malo?, “A mi no me hubiera gustado”, “Me da lo mismo”, dijeron los analistas del programa cuando preguntaron si esto fue una falta de respeto al Pachuca. Además, cuestionaron por qué el América no había hecho esto antes y que esto les pegaría en el orgullo a los tuzos.

Y es que, parece ser que el América colocó esta decoración con el fin de tomarse una foto grupal pues en sus redes sociales subieron una publicación donde aparecen todos los azulcremas detrás del letrero.

¿Dónde y a qué hora ver el partido Club América vs Club Pachuca de la Concachampions?

El Club América visitará al Club Pachuca en el Estadio Hidalgo para el partido de Vuelta en la semifinal de la Concachampions y ambos equipos están parejos pues el marcador global está 1-1.

Así que hoy martes 30 de abril por fin se definirá quién será el equipo de la Liga MX que llegará a la final de la Concachampions y aquí te decimos dónde y a qué hora verlo en vivo.