Liga MX Femenil y la batalla por el título de goleo

A muy poco tiempo de que termine la fase regular del Apertura 2021, el título de goleo de la Liga MX Femenil está muy reñido.

Club Guadalajara ha tenido un buen desempeño durante el torneo y Alicia Cervantes el la líder de goleo actual y principal responsable de que su equipo marche en la tercera posición de la tabla.

Con 14 goles, Licha encabeza la lista, seguida por Katty Martínez, jugadora de Club Tigres femenil que acumula 12 tantos.

Sin duda alguna, el conjunto de la UANL se posiciona como uno de los fuertes candidatos al título y podrían repetir la hazaña que ya las hizo acreedoras al primer Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil.

Desirée Monsiváis es una jugadora histórica desde la creación de la liga y ocupa el tercer puesto de la tabla de goleo con 12 goles, los mismos que Martínez. Además, Desirée fue la primera jugadora en llegar a 100 anotaciones en la Liga MX Femenil.

Alison González (Mexsport)

Alicia Cervantes, Katty Martínez y Alison González nominadas a las mejores jugadoras del mundo

La Liga MX Femenil continúa expandiéndose y mostrándole al mundo la calidad de jugadoras que milita por sus filas y ahora fue la propia Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), quien reconoció a algunas de ellas como las mejores.

La IFFHS, nominó a Alicia Cervantes (Club Chivas), Katty Martínez, (Club Tigres) y Alison González (Club Atlas) como mejor jugadora del mundo del presente año.

Cabe recordar, que Alison González ya consiguió ser nombrada la tercera mejor jugadora joven del mundo y ganó el premio NxGn 202 . Además fue la primera latina en conseguirlo.

“Estoy muy feliz, muy agradecida. No me esperaba esto, significa mucho en mi carrera y en mi vida. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, estoy muy agradecida también con mis compañeras. Me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas bien, pero no puedo relajarme”, mencionó al recibir el premio.

Katty Martínez. (Jorge Martinez / Mexsport)

Liga MX Femenil en el Apertura 2021

Los equipos del norte, Tigres y Rayadas de Monterrey, lideran la tabla de cocientes y nuevamente podrían llegar a una final.

Las de la UANL lucen como el equipo más consolidado y siguen invictas. Mientras que las Rayadas solo han caído una vez, precisamente frente a Club Tigres.

Aunque, el técnico Roberto Medina declaró que no son infalibles, si son fuertes candidates al título y podrían hacerlo una vez más.