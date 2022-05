La Liga MX Femenil vivirá una final llena de emociones en la que disputarán el título 2 grandes goleadoras, Licha Cervantes y Charlyn Corral.

Ambas jugadoras, buscarán su primer título en la Liga MX Femenil, Licha Cervantes con Club Chivas y Charlyn Corral con Club Pachuca.

Y es que, esta vez la historia en la Liga MX Femenil será diferente y los equipos regios quienes han dominado la liga, no serán campeones esta vez.

Club Chivas iría por su segundo campeonato, mientras que Club Pachuca no ha ganado ni una vez, por lo que podrían hacer historia de la mano de Charlyn Corral.

Charlyn Corral está viviendo su primer etapa en la Liga MX Femenil, después de hacer historia en Europa y proclamarse como goleadora en el Levante y tener buenas participaciones con el Atlético de Madrid.

Por su parte, Licha Cervantes es la bicampeona de goleo en la liga y es fundamental en el cuadro rojiblanco.

Alicia Cervantes: De precariedad salarial a ser goleadora

Alicia Cervantes, militó primero en Atlas FC femenil, equipo que le pagaba mil 500 pesos mensuales, salario que no es suficiente para vivir.

Tras años de esfuerzo y protesta ahora su situación ha mejorado pero recordó en podcast con Canelo Angulo que incluso Rafa Márquez le ofreció un aumento de mil 500 pesos.

Rafa Márquez me marca. ‘Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a aumentar a 3,000 pesos’. Le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando 1,500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3,000 pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada’”, dijo.

Charlyn Corral y su llegada a Club Pachuca

Charlyn Corral sufrió una fuerte lesión cuando militaba en el Atlético de Madrid y se mantuvo alejada de las canchas por varios meses.

Sin embargo, parece que ha recuperado su nivel y está dispuesta a ir por el campeonato de la Liga MX Femenil.

