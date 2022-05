André-Pierre Gignac se encuentra preparándose, junto al Club Tigres, para el partido del sábado en el que buscarán una remontada ante el Atlas FC para llegar a la final de la Liga MX.

Fue con una famosa frase de Michael Jordan, máxima leyenda de la NBA, con la que André-Pierre Gignac se motiva para lograr “un partido perfecto” el sábado en el Volcán.

“Vamos por el partido perfecto”, escribió el histórico delantero del Club Tigres, quien lleva cinco partidos sin anotar con el equipo regiomontano.

“He perdido más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han encomendado tomar el tiro ganador del juego y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito”, es la frase de Michael Jordan.

Gignac se inspira en Michael Jordan

André-Pierre Gignac lleva 5 partidos sin anotar gol

André-Pierre Gignac es el jugador más importante del Club Tigres; sin embargo, no vive su mejor momento, pues lleva cinco partidos sin lograr anotar gol.

La última ocasión en la que el delantero francés anotó gol fue en la Jornada 14 del torneo regular, en la goleada del cuadro de la UANL al Deportivo Toluca.

Después jugó dos partidos, ante Club Necaxa y ante Club América, ante los que no anotó, mientras que estuvo ausente en el último duelo del torneo regular ante el Atlas FC.

Tampoco pudo anotar gol en los dos partidos ante Cruz Azul, en los cuartos de final, mientras que también se quedó en blanco en el primer partido de semifinales ante los Rojinegros.

Club Tigres: ¿Qué necesita para avanzar a la final?

El Club Tigres sufrió un duro golpe al caer vapuleado 3-0 en el duelo de ida de las semifinales ante el Atlas FC, con lo que tiene muy complicado lograr la remontada que le lleve a la final.

Lo que necesita el equipo dirigido por Miguel Herrera es ganar el partido por una ventaja de tres goles, pues el empate global le da el pase gracias a la posición en la tabla.

El problema es que el Atlas FC tiene a la mejor defensiva del futbol mexicano, pues han pasado muchos partidos desde que el club recibió tres goles y desde que perdió por diferencia de tres goles.

