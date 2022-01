La Liga MX continúa este fin de semana con la Jornada 2 del Clausura 2022 en donde destacan un par de duelos, como el que protagonizarán el Club Tigres y el Club Puebla.

La segunda fecha sólo contará con ocho partidos y no con nueve, luego de que el partido entre Mazatlán FC y Club América se pospusiera por temas de la cancha del Estadio Kraken.

El torneo arrancó con sorpresas como las goleadas de Chivas y Pumas, por lo que la afición espera ver el mismo ritmo en esta fecha dos del campeonato mexicano.

Jorge Ruvalcaba, novato de Pumas que metió gol en su debut. (Adrián Macías / MEXSPORT)

Jornada 2 del Clausura 2022: destacan duelos Tigres vs Puebla y Pachuca vs Chivas

No hay duda de que los dos partidos más atractivos de la Jornada 2 del Clausura 2022 son el Tigres vs Puebla y el Pachuca vs Chivas de Guadalajara.

Tigres hará su debut en el Volcán tras haber conseguido un empate de último minuto ante Santos Laguna y lo hará recibiendo al Puebla, que viene de empatar ante el América.

Por su parte, Chivas, que viene de golear a Mazatlán FC, visitará a los Tuzos de Pachuca, equipo que viene de vencer a domicilio al Atlético de San Luis.

Alexis Vega besa escudo de Club Chivas (Edgar Quintana / MEXSPORT)

Jornada 2 del Clausura 2022: Aquí te contamos cuándo y dónde ver los juegos:

Viernes 14 de enero

Club Querétaro vs Club Pumas: Encuentro a disputarse en el Estadio Corregidora a las 19:00 horas. (Fox Sports).

Club Necaxa vs Rayados del Monterrey: La sede será el Estadio Victoria a las 21:00 horas. (TV Azteca y TUDN).

Sábado 15 de enero

Club Atlas vs Atlético de San Luis: El campeón rojinegro hace su presentación en el Clausura 2022 en el Estadio Jalisco a las 17:00 horas. (Izzi).

Club Tigres vs Club Puebla: Los de Miguel Herrera enfrentan a los de Nicolás Larcamón en el Volcán a las 19:00 horas. (TUDN).

Cruz Azul vs FC Juárez: La Máquina recibe este partido en casa, el Estadio Azteca, a las 21:00 horas. (TUDN).

Club Tijuana vs Club León: El duelo en la frontera se disputará a las 21:06 horas. (Fox Sports).

Domingo 16 de enero