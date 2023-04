El pasado fin de semana, barristas del Club Tijuana propinaron una brutal golpiza a fans del Club León, hechos que para la Alcaldesa de Tijuana minimiza “porque no hubo muertos”.

Ante esto, Montserrat Caballero, la alcaldesa de la ciudad fronteriza, minimizó el hecho al decir que sólo fue una riña futbolera.

La política dijo: “Afortunadamente esto no se salió de control. Recordemos que se salga de control es que haya pérdidas humanas que lamentar”.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se ve como los barristas del Tijuana tiene en el suelo a aficionados del Club León después de haberlos golpeado.

Y para rematar una persona encapuchada, vistiendo una camiseta del Club Tijuana, pateó en la cara a un señor, de mediana edad, que tenía puesta una playera del León, dejándolo presumiblemente inconsciente.

Lamentables declaraciones de la alcaldesa de Tijuana

Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, minimizó los hechos violentos ocurridos en el juego del viernes pasado entre los Xolos y el Club León.

“Que se salga de control es que haya pérdidas humanas que lamentar, entonces fue controlado y no pasó”, dijo la política, justificando la violencia.

Reiteró que “este evento en lo particular, no se salió de control y no pasó más allá de una riña futbolera”.

Según la alcaldesa, toda la violencia, “se pudo controlar, gracias a la coordinación que hay en los diferentes órdenes de gobierno”.

En Tijuana. Esto no para pic.twitter.com/AdVm0G2KPX — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) April 22, 2023

La sanción al Club Tijuana

A pesar de que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero dijo que en los incidentes violentos del viernes pasado entre la barra de Xolos y fans del Club León, no se salieron de control, la Liga MX, sancionó al equipo de los Xolos.

La Comisión Disciplinaria informó que el Club Tijuana, ha sido sancionado económicamente -con una cantidad que no se dio a conocer-, además de un aviso de veto y por tres juegos su grupo de animación.

Todo esto porque “el artículo 48 del Reglamento de Sanciones de la FMF, el cual establece que el club local es responsable de la conducta impropia de los grupo de animación y público en general”.

