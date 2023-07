Germán Villa, leyenda del Club América habló acerca de la actualidad qe viven las Águilas, donde señaló que han perdido la esencia de darle oportunidad a los canteranos.

El Club América se ha caracterizado por tener grandes jugadores canteranos, sin embargo en los últimos años ha perdido esa cualidad. Así lo dejó ver Germán Villa quien portó la camiseta azulcrema de la temporada 1991 al año 2008 .

Germán Villa, canterano americanista, sabe perfectamente lo que es pasar por esa etapa, es por ello que exige y quiere que se le de oportunidad a más jovenes de la cantera. Ya que el último gran canterano y que sigue brillando en Europa es Edson Álvarez.

Germán Villa exige más canteranos del Club América

El ex jugador, Germán Villa indicó que le dan ganas de ir a platicar con los jugadores canteranos del Club América y motivarlos para dar ese paso a primera división.

Además, Germán Villa considera que esos lugares deberián ser de los jugadores canteranos del Club América y no de otros provenientes de otros equipos.

“Me duele cuando veo que tienen que traer un chico de Puebla al América, a un lateral, a quien traigan pero de otro equipo. Te lo prometo me dan ganas de ir a hablar con los chavos de fuerzas básicas y decirles. No les prende, no les motiva, que tengan que traer a otro?”, dijo para Azteca Deportes.

La leyenda azulcrema desconoce cuáles sean las formas de trabajo en la actualidad de las Fuerzas Basicas del Club América, sin embargo recomienda a los directivos poner más atención al tema, para fortalecer al equipo.

“La gente que esta ahí debe poner más énfasis, desconozco la metodología de trabajo, pero a mi si me mueve, que tienes que traer a un chico y es un chico normal nada extraordinario”, agregó.

"Me duele cuando tienen que traer a chicos de otro club"



Germán Villa en Exclusiva para TV Azteca Deportes expresó su molestia por la cantera americanista que está en peligro de extinción.#AztecaDeportes #América pic.twitter.com/CEn5ICYygW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 6, 2023

Últimos canteranos exitosos del Club América

El Club América se ha caracterizado por tener buenos canteranos y que además han ido a probar suerte algunos de ellos al viejo continente.

El último canterano que salió del Club América que se mantiene vigente y que ha tenido éxito ha sido Edson Alvarez. Actualmente el “Machín” juega en el Ajax, donde sus actuaciones lo han llevado a querer ser fichado por grandes de Europa.

Otro caso similar es de Raúl Jiménez, quien desde su salida de Coapa, ha conseguido cosas importantes en su carrera, en su momento llegó a codearse con lo mejores delanteros de la Premier League.

Diego Lainez se une a esta lista, el “Factor” salió de la cantera americanista para ser campeón y dar el brinco al otro lado del mundo; sin embargo, no tuvo el mejor de los éxitos y actualmente se encuentra de nueva cuenta en el balompié mexicano.

