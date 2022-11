Hervé Renard, director técnico de la Selección de Arabia Saudita, que se robó los aplausos con su discurso en el medio tiempo del duelo ante Argentina, ha hecho una petición a sus jugadores previo al choque ante el combinado de Polonia.

Su sorpresivo triunfo (2-1) ante la Selección de Argentina los tiene en el liderato del Grupo C del Mundial Qatar 2022, pero el estratega francés pide ser el equipo más humilde del sector.

“Sabemos de dónde venimos y mantenemos nuestra humildad, porque si no la tenemos, no podremos hacer un buen partido mañana” , declaró este viernes, previo a su segundo duelo de la Fase de Grupos.

“No ha cambiado nada. Seguimos siendo el equipo más bajo del grupo en términos de clasificación y experiencia. Así que nada cambia en nuestra mente ni en la de los favoritos para el Mundial”, agregó el timonel del equipo árabe.

¿Qué dijo Hervé Renard en el descanso del duelo ante Argentina?

Hervé Renard, Director Técnico de Arabia Saudita, lanzó un discurso impactante al medio tiempo del encuentro ante Argentina, en la primera fecha del Mundial Qatar 2022.

Arabia Saudita se fue al medio tiempo con el marcador (1-0) abajo, gracias a la anotación de penalti de Lionel Messi; sin embargo, en la segunda parte la historia fue distinta y remontaron 2-1, pero qué fue lo que dijo el estratega.

“¿Así presionamos? Presionar no significa que tengan que ir arriba. La próxima vez que Messi domine, pida la pelota, hacen falta en defensa. Tenemos que marcar todos al que domina. Si no, saquen el teléfono y tómense una foto con Messi”, lanzó a sus jugadores.

“ Hay 60 mil aficionados en las tribunas. No estamos respetándolos. No pusimos intensidad. Jugaron el primer tiempo como si fuera un partido amistoso. Ellos tuvieron las mejores oportunidades, pero no marcaron más que una vez”, agregó en su fuerte mensaje.

¿Cuándo y a qué hora juega Arabia Saudita y Polonia?

Arabia Saudita y la Selección de Polonia se enfrentan este sábado, antes del otro enfrentamiento del grupo C entre México y Argentina.

Fecha: Sábado 26 de noviembre.

Horario: 07:00.

Transmisión: Sky Sports.

Sede: Education City Stadium

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok