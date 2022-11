Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, ha anunciado que contempla cambiar de forma de jugar para el duelo de este sábado en el estadio Lusail de Doha.

El Tata había pregonado que pasara lo que pasara, el equipo mexicano no perdería su esencia de juego, pero ante Argentina, parece que cambiara de decisión… ¿Por miedo?

Martino siempre ha manifestado que tiene un plan marcado y difícilmente se saldrá de él: Tener la pelota y ser protagonista.

Pero ahora, de cara al juego contra Argentina, ha cambiado su posición. “Cuando uno juego contra una selección poderosa, se puede jugar menos de la forma tradicional, pero aun así debemos pensar en ganar”, dijo en conferencia de prensa organizada por la FIFA.

El estratega que dirige al Tri afirmó que trabaja “ambos escenarios”, tanto ser protagonista del juego, como dejar que el rival sea quien proponga y tenga el esférico.

Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana (David Leah / MEXSPORT)

Gerardo Martino quiere “aprovecharse” de Argentina

Gerardo Martino está dispuesto a cambiar de estilo de juego, de salir a esperar, por el poderío que puede mostrar Argentina en el duelo contra la Selección Mexicana.

No ve con malos ojos que se pueda dar un empate: “Hay veces que un juego se da de tal manera, no lo mereces y empatas, y eso es bueno; a veces mereces más, como contra Polonia, y no lo vemos tan bien”.

La necesidad de la Selección Argentina de sumar puntos a como de lugar, es un factor que el Tata Martino desea usar en contra de los pamperos.

Selección Mexicana (Especial)

El escenario del México vs. Argentina

México tiene un punto, por cero de los argentinos después de la primera jornada del grupo C del Mundial de Qatar 2022.

La victoria es necesario para ambos equipos, una derrota prácticamente los echaría de las posibilidades de seguir con vida en Qatar 2022.

En el otro juego del sector C, Polonia; también con una unidad, se verá las caras con Arabia Saudita, que tiene tres después de dar la sorpresa y ganarle a los argentinos.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok