Hervé Renard, Director Técnico de la Selección de Arabia Saudita, lanzó un discurso impactante al medio tiempo del encuentro ante Argentina, en la primera fecha del Mundial Qatar 2022.

Arabia Saudita se fue al medio tiempo con el marcador (1-0) abajo, gracias a la anotación de penalti de Lionel Messi; sin embargo, en la segunda parte la historia fue distinta.

El combinado árabe remontó el marcador, venció a la favorita Albiceleste y gran parte del mérito lo atribuyen al discurso que emitió Hervé Renard en el vestidor.

“¿Así presionamos? Presionar no significa que tengan que ir arriba. La próxima vez que Messi domine, pida la pelota, hacen falta en defensa. Tenemos que marcar todos al que domina. Si no, saquen el teléfono y tómense una foto con Messi si quieren”, lanzó el estratega francés.

El brutal discurso de Hervé Renard, DT de Arabia Saudita, en el entretiempo del partido ante Argentina. Después de esto, salieron a la cancha y remontaron en 8 minutos.



Hervé Renard pidió pensar en sus aficionados

Hervé Renard, director técnico de la Selección de Arabia Saudita, motivó a sus futbolistas de una manera impresionante y además, pidió que pensaran y jugaran por la afición en el estadio Lusail.

“Hay 60 mil aficionados en las tribunas. No estamos respetándolos. No pusimos intensidad. Jugaron el primer tiempo como si fuera un partido amistoso. Ellos tuvieron las mejores oportunidades, pero no marcaron más que una vez”, lanzó el timonel francés.

“Entonces, se tienen que levantar y luchar. ¡Aún quedan 45 minutos para jugar!”, concluyó antes de saltar al terreno de juego para el segundo tiempo.

Hervé Renard, Técnico de Arabia Saudita (Tomada de video)

¿Cuándo juega Arabia Saudita, líder del Grupo C?

Sorpresivamente, la Selección de Arabia Saudita es líder del Grupo C de Qatar 2022, luego de su victoria (2-1) ante la Selección de Argentina.

El cuadro árabe lidera el sector con tres unidades y con un triunfo sobre la Selección de Polonia el próximo sábado, los tendría con su lugar seguro en octavos de final.

Fecha: Sábado 26 de noviembre.

Horario: 07:00.

Transmisión: Sky Sports.

Sede: Education City Stadium

