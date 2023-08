La Liga de Expansión MX fue ridiculizada sin piedad por un periodista que evidenció una falla del circuito al avalar un supuesto récord de juegos de un futbolista del Club Atlante.

Christian El Hobbit Bermúdez habría llegado a 281 juegos como futbolista del Club Atlante este domingo en el partido contra Cimarrones, como parte de la Jornada 4 de la Liga de Expansión MX.

En ese sentido, la Liga de Expansión MX presumió la supuesta marca del jugador del Club Atlante en sus redes sociales. “Christian Hobbit Bermúdez alcanzó más partidos jugados con Atlante, junto a Federico Vilar con 281 partidos disputados como Potro”, escribió.

Desmienten récord del Hobbit Bermúdez (Captura)

Periodista desmiente dato de la Liga de Expansión MX

Dato con el que el periodista Ricardo Salazar, especialista en estadísticas, no estuvo de acuerdo. “No alcanzó a nadie y no impuso ninguna marca. No es el jugador con más partidos en la historia del Atlante y tampoco Federico Vilar jugó 281″, aseguró.

El periodista ridiculizó aún más a la Liga de Expansión MX recalcando que lo señalado por el circuito incluye dos errores, “uno de 21 juegos y otro de 122. Te puedes equivocar, pero no puedes inventar. Así se hace una Nota Falsa”.

Reforzó sus palabras contra la Liga de Expansión MX con números. “Christian Bermúdez: Partidos de Liga, Interliga, Concacaf, Mundial, Ascenso, Campeones y tal vez otro= 280; Federico Vilar: Liga = 280. Si al portero le sumamos Interliga, Concacaf y Mundial = 302″.

El Club Atlante avala el récord y hace el ridículo

El Club Atlante también salió raspado por el periodista, ya que confirmó que el Hobbit suma 281 partidos con el equipo. “Son una inspiración para toda nuestra afición. Christian Bermúdez iguala la marca de Federico Vilar con 281 partidos disputados”, publicó.

Más allá de los números, el Hobbit es un atlantista orgulloso, y lo confirmó con unas emotivas palabras “Este es el club de mi vida. Lo que sucede ahora es algo que llegué a imaginar. Un jugador quiere, hacer historia con el club que lo vio nacer”.

Christian Bermúdez debutó en el Club Atlante en el 2006, cuando el equipo aún era parte de la Primera División. También jugó con el Club América, el Querétaro FC y Jaguares de Chiapas. Regresó a los Potros de Hierro en el 2019, ya en la Liga de Expansión MX.

