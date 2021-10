La jugosa cantidad de dinero que Carlos Salcedo podría pedirle a Club Chivas para unirse a sus filas y reforzar al equipo luego de la mala racha por la que atraviesa.

El zaguero felino, Carlos Salcedo podría pedir millonario salario para integrarse al club rojiblanco . Luego de las nuevas estructuraciones en Club Tigres con Miguel Herrera al mando, Salcedo buscaría salir y Club Chivas sería una de las opciones.

Sin embargo, para que se concrete su llegada, Carlos Salcedo buscaría negociar el pago por nada más y nada menos, que 30 millones de pesos por temporada.

Cabe recordar, que el futbolista ya ha militado en Club Chivas durante 2015 -2016, antes de emprender la aventura en el viejo continente , por lo que no sería un territorio desconocido para el actual futbolista de la UANL.

Carlos Salcedo (Jonathan Duenas / Mexsport / JONATHAN DUENAS)

Polémicas de Carlos Salcedo en la Selección de futbol de México

Carlos Salcedo fue borrado de la lista de convocados para la reciente fecha FIFA en la que la Selección de futbol de México se proclamó líder del octagonal rumbo a la Copa de Futbol Mundial 2022.

Todo se desencadenó, debido a un altercado que el futbolista tuvo con Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino. Ambos se hicieron de palabras y tuvieron una acalorada discusión que tuvo consecuencias para Salcedo.

“Yo la cagué y he aprendido a no hacer eso y a controlarme. Aprendí de ese roce que tuve en la Selección. Hablé con Jorge (Thieler), hablamos muy tranquilos y me dijo ‘para mí quedó ahí”, mencionó en entrevista para Multimedios Deportes.

“Ya las represalias que yo tenga las tomo y no tomo nada contra mí porque yo sé que la regué. Yo sabía que no me iban a hablar y lo acepto. Yo soy una persona con criterio y sé que me equivoqué”.

Carlos Salcedo. (Jorge Martinez / Mexsport)

La relación de Carlos Salcedo y Miguel Herrera en Club Tigres

Las especulaciones sobre una mala relación entre Carlos Salcedo y Miguel Herrera, tuvieron lugar en el Clásico Regio, donde el zaguero salió de cambio al minuto 47 y en el video se observa como si tuviera una discusión con el técnico.

No obstante, más tarde Salcedo lo desmintió en conferencia de prensa y dejó claro que su descontento fue para el silbante, más no para Miguel Herrera.

“Ves varios comentarios que ni al caso, que hablan de que yo estaba peleándome con el Piojo cuando llevamos una relación muy buena, la verdad y obviamente, pues siempre lo he dicho, lo que sea para el servicio del equipo eso es lo que cuenta”

“Pero no, era prácticamente la decisión arbitral que él (árbitro) me decía que me había amonestado por un supuesto codazo”.