El inicio de torneo para Miguel ‘Piojo’ Herrera y el Club Tigres ha sido severamente criticado por diversos motivos, entre ellos, la indisciplina de algunos futbolistas.

Jugadores como Luis Quiñones y Yeferson Soteldo han dado “fuertes dolores de cabeza” a Miguel Herrera por sus situaciones extracancha, pero a esa pequeña lista se sumó uno más: Rafael Carioca.

El mediocampista brasileño se ha convertido en el nuevo elemento castigado por la opinión pública; sin embargo, no hizo más que dar su postura y crítica sobre el sistema del ‘Piojo’, en una entrevista.

El volante de recuperación, habitual titular, hoy parece borrado del esquema de Miguel Herrera y suma apenas 30 minutos en los dos primeros enfrentamientos del Torneo Apertura 2022.

Miguel Herrera reclama una jugada al árbitro asistente (Cristian de Marchena / Mexsport)

¿Qué dijo Carioca sobre Miguel Herrera?

¿Cuál es la razón por la que Rafael Carioca ya no sea titular en el Club Tigres? Simplemente porque se atrevió a hablar.

Desde la pretemporada, Rafael Carioca comenzó a decir a los medios de comunicación, que en los felinos “hacía falta equilibrio”.

El volante brasileño no se quedó con eso, indicó que si no había cambios en el modo de jugar del equipo, “los triunfos no llegarían”.

La respuesta de Miguel Herrera fue mandarlo a la banca, donde parece que se quedará por mucho tiempo.

" Nos falta equilibrio sufrímos muchos goles "



ésta es la declaración que a @RafaelCarioca5 le costó ser cepillado por@MiguelHerreraDT pic.twitter.com/7vovGgZQH6 — 𝙍⚽𝙇𝘼𝙉𝘿⚽ 𝙀𝙇 𝘽𝘼𝙇⚽𝙉 (@ROLANDOELBALON_) July 9, 2022

Yeferson Soteldo y Luis Quiñones, ‘perdonados’ por Miguel Herrera

Si bien, Yeferson Soteldo y Luis Quiñones tuvieron faltas mayores al reglamento del Club Tigres, Carioca parece sentenciado por Miguel Herrera.

Yeferson Soteldo se fue de fiesta y se ausentó del entrenamiento, mientras Luis Quiñones se negó a viajar con el equipo y pidió un aumento a la directiva.

A pesar de ello, el ‘Piojo’ los ha defendido en conferencias y el colombiano ya hasta titular fue de nuevo.

Sin embargo, eso parece un error normal a diferencia del mensaje que envió a Carioca tras su crítica. La banca parece un indicado castigo para el brasileño, según el ‘Piojo’.

