Los entrenadores de la Liga MX, en protesta por la ‘Ley Mordaza’ que quiere imponer la Comisión Disciplinaria, planean sabotear las conferencias de prensa.

Después de la primera jornada, la Comisión Disciplinaria sancionó a Miguel Herrera, técnico del Club Tigres y a Víctor Manuel Vucetich, DT de Rayados de Monterrey, por hablar sobre el arbitraje.

El nuevo presidente de la Comisión Disciplinaria, Jesús Martínez, tiene la instrucción de hacer cumplir el reglamento a rajatabla y por eso después de la Jornada 1, no dudó en sancionar a los dos técnicos.

La Comisión Disciplinaria se basó para las sanciones en que los entrenadores transgredieron “el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)”.

Lo que dice el Reglamento es lo siguiente: “Aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el VAR. Multa de 500 a 6000 UMAs y/o 1 partido de suspensión”.

Entrenadores de la Liga MX quieren sabotear las conferencias de prensa

Debido a los castigos que ha impuesto la Comisión Disciplinaria de Futbol a dos directores técnicos, por hablar del arbitraje en la Jornada 1, algunos entrenadores están planeando sabotear las conferencias de prensa.

La Liga MX multa a los técnicos si no acuden a las conferencias después de los juegos, y algunos de ellos como Ricardo Ferretti, acudía, y no hablaba, para librarse de la multa.

Es lo que varios piensan hacer para que no les suceda lo que a Miguel Herrera del Club Tigres y Víctor Vucetich de Rayados de Monterrey que fueron multados por hablar del arbitraje.

O también responder con monosílabos, lo más corto posible, para que no les toquen el bolsillo.

Víctor Manuel Vucetich es uno de los entrenadores con más campeonatos en la historia del futbol mexicano (@futboleuropeo)

¿Qué dijeron Miguel Herrera y Víctor Manuel Vucetich?

Miguel Herrera y Víctor Manuel Vucetich fueron multados por hablar del arbitraje después de sus respectivos juegos de la Jornada 1.

Miguel Herrera del Club Tigres, se quejó del penalti que le marcaron al final del juego ante Cruz Azul: “No entiendo por qué el árbitro tiene diferentes criterios en la misma jugada en el mismo juego. Esperemos que Armando Archundia empiece a trabajar y será mucho mejor”.

En tanto que Víctor Vucetich, entrenador de los Rayados de Monterrey, se quejó de que no le marcaron un penalti en el juego ante Santos Laguna: “Es evidente ese penalti, no sé por qué no lo marcó. Hay muchas suspicacias en esas situaciones”.

