El volante Luis Quiñones sigue separado del equipo por negarse a jugar un partido y Miguel Herrera no logra que la directiva del Club Tigres, lo perdone.

Antes del partido ante el Santos Laguna, el volante colombiano Luis Quiñones se negó a viajar con el equipo, pidiendo aumento de sueldo.

La rebeldía fue castigada separándolo del equipo y Miguel Herrera no logra que lo perdonen de cara al inicio del torneo.

“Luis tiene una sanción, eso es lo que podemos decir. Es una cuestión interna. Tiene una sanción y ya, es un muchacho importante, pero es impetuoso, pero hay que acatar las reglas del club”, dijo el Piojo en conferencia de prensa.

Quiñones no quiso viajar a Estados Unidos al estar inconforme con su sueldo . El sudamericano no está de acuerdo en que gente como Florian Thauvin, gane más que él.

Pero eso afecta al primer equipo: “Vamos a ver si lo contemplamos para a la jornada 1″, dijo el técnico.

Miguel Herrera (Cristian de Marchena / Mexsport)

Miguel Herrera quiere más jugadores

Miguel Herrera técnico del Club Tigres, no puede lograr que su directiva perdone a Luis Quiñones por no querer jugar encuentros de preparación, al exigir aumento de sueldo.

Pero a eso se le agrega el problema de cubrir la baja de Carlos González, quien se fue al Deportivo Toluca.

Carlos González salió del club Tigres por falta de minutos de juego, y firmó con el Deportivo Toluca y ante esto, Miguel Herrera ha pedido que le traigan a un jugador, para cubrir la baja del paraguayo.

Había ofertas por Charly, y habíamos quedado con la directiva, si sale alguien viene alguien, eso es seguro. El equipo estaba muy completo desde el torneo pasado. No era tan imperioso traer gente, pero ahora sí”.

La baja que no cubrirá será la salida de Jesús Dueñas, quien se fue al FC Juárez . “Pidió salir, situación que se atendió. No vamos a querer a la gente que no quería estar”.

Ante esto, recurrirá a lo que se tiene en casa. “Subí a Jesús Garza para la defensa. Le estamos dando chance a las fuerzas básicas. Si no jugará Javier Aquino por ahí (lateral derecha). Ya comenzaron a salir chavos, eso venía en el contrato que firmamos”.

Luis Quiñones se saca la playera (@TigresOficial)

El Piojo dice que no tiene problemas en la defensa

Por lo que pudiera pensarse, Miguel Herrera descartó que su defensa sea la parte más débil de su equipo, y no pedirá refuerzos en ese sector.

“No vamos a salir como loco a comprar, no vamos a hacerlo a lo guey”, dijo al preguntarle del tema.

El torneo comienza el sábado para los felinos que recibirán a Cruz Azul. “Pero tenemos jugadores. Está Vanegas, Hugo Ayala, Eduardo Tercero. Tenemos gente, no es que falte, vamos a ver cómo se acoplan. Diego Reyes dejó de jugar por lesión y Ayala entró de cambio. La defensa en todo el año, fuimos la cuarta mejor, tampoco es que estemos tan mal”.

Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok