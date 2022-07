Miguel Herrera ha hecho a un lado a un histórico del Club Tigres como lo es Rafael Carioca, quien prácticamente está borrado después de ser titular indiscutible.

En los dos primeros juegos del Apertura 2022, el director técnico del Club Tigres, Miguel Herrera, simplemente ha borrado de su alineación titular a Rafael Carioca.

Aunque en el primero ante Cruz Azul, la razón no acompañó al Piojo Herrera, al caer derrotado, pero al ganar en el segundo ante Mazatlán FC, todo se calmó. ¿Pero por cuánto tiempo?

En el primer juego el brasileño entró de cambio a los 69 minutos; el viernes no fue utilizado. Aunque el técnico dice que lo tiene en la mira, ya se habla de si llega otro extranjero, Carioca sería el sacrificado.

Miguel Herrera veta a Rafael Carioca

Miguel Herrera ha comenzado a vetar a un histórico del Club Tigres, Rafael Carioca. En las dos primeras jornadas el volante brasileño ha sido prácticamente borrado de la alienación regia.

¿Cuál es la razón para que Rafael Carioca ya no sea titular en el Club Tigres? Simplemente porque se atrevió a hablar.

Desde la pretemporada, Rafael Carioca comenzó a decir a los medios de comunicación, que en los felinos “hacía falta equilibrio”.

El volante brasileño no se quedó con eso, indicó que si no había cambios en el modo de jugar del equipo, “los triunfos no llegarían”.

La respuesta de Miguel Herrera fue mandarlo a la banca, donde parece que se quedará por mucho tiempo.

Miguel Herrera (Omar Martinez / MEXSPORT)

Rafael Carioca en el Club Tigres

Rafael Carioca o Rafael de Souza, llegó al Club Tigres en el 2017, procedente del Atlético Mineiro de Brasil.

Con él en la cancha, jugando al lado del argentino Guido Pizarro, el cuadro felino ganó dos títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf.

