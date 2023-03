El regreso de la boxeadora, Mariana “Barby” Juárez tendrá que esperar debido a un accidente que sufrió.

Y es que, la Barby Juárez iba a enfrentar a Leticia Uribe, como parte de su gira de despedida, pero todo dio un giro debido a la mordedura de un perro.

Ahora, la peleadora tendrá que esperar en lo que se recupera y dio a conocer su accidente a través de su cuenta de Instagram.

Sin duda alguna, eso puso en problemas a Resilence Fight Night y a las promotoras The Boxing Showcase y Kazan Promotion, pues ahora la pelea principal tendrá que ser entre Raquel Miller y Angie Paola Rocha.

Es así, que la gira de despedida de la Barby Juárez, quien acumula 54 victorias y sólo 10 derrotas, se vio atrasada por su accidente, pero se espera que regrese pronto.

Barby Juárez sobre Canelo Álvarez

Cabe recordar, que en alguna ocasión, Barby Juárez alzó la voz y contó su experiencia con la brecha salarial en el deporte.

En una entrevista con Publimetro, la Barby aseguró que ella ha hecho más cosas que Canelo Álvarez pero por el hecho de ser mujer, no logra ganar lo que el tapatío.

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”, aseguró.

Barby Juárez asegura que vive de manera modesta

Asimismo, Barby Juárez aseguró que tiene una vida alejada de los lujas y no usa seguridad, pues ella sola se puede cuidar.

“Vivimos en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Coloso de Santa Úrsula, y manejo un Hondita. Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo”, agregó.