El amor por Chicharito Hernández es internacional, tal vez no lo valoramos del todo en México, pero una fanática vino desde Hong Kong a verlo.

Se trata de Franky, esta aficionada de Chicharito Hernández viajó 13,728 km para poder tomarse una foto con el delantero mexicano y lo mejor es que, lo logró.

No es de extrañarse que Javier Hernández tenga seguidores por todo el mundo, es una figura pública que además se caracteriza por ser carismático y atento con los fans.

Además recordemos que el delantero de las Chivas jugó en los mejores equipos del mundo, por lo que es conocido internacionalmente y la gente vio su talento con el balón.

¡No cabe duda que la historia de @CH14_ inspiró a todo el 🌎! 🥹



🛫 Franky se aventuró desde Hong Kong para ver a Javier y tomarse una foto con él 🤯



Lo mejor de todo: LO LOGRÓ 😎 pic.twitter.com/Tep13JNw3C — CHIVAS (@Chivas) April 15, 2024

¿Chicharito Hernández está lesionado?

Hay muchas especulaciones detrás de Chicharito Hernández y su supuesta lesión. Todo inició porque no juega los partidos de Chivas de visitante, por lo que Héctor Huerta, periodista de ESPN creó una hipótesis.

Esta dice que Telemundo, una televisora de Estados Unidos, no deja que Chicharito Hernández juegue en otra cancha que no sea el Akron, pero, ¿por qué?

La razón es que Telemundo paga el gran salario del delantero de Chivas, por lo que al ir a otro estadio a jugar, es dar rating a otra televisora.

Y esta conspiración no es descabellada, ya que los hechos lo podrían demostrar. Este fin de semana no viajó a Pachuca, por unas supuestas molestias musculares. También no viajó a Monterrey para enfrentar a Rayados, por las mismas razones.

Extrañamente, cuando jugaron de local, Javier Hernández se ha encontrado en buenas condiciones.

¿Cuándo juega Chivas y Chicharito Hernández?

Chivas jugará de local contra Querétaro en la jornada 16 de la Liga MX, y como ya vimos antes, la probabilidad de que juegue Chicharito Hernández es alta.

Además Chivas quiere llegar de la mejor manera a la Liguilla o al Play-in, actualmente se encuentran octavo lugar, por lo que este próximo encuentro será clave.

Partido: Chivas vs Querétaro, jornada 16 de la Liga MX

Sede: Estadio Akron

Día y hora: sábado 20 de abril a las 19:05 hrs, hora del centro de México

Canal: VIX y TUDN