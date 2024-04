Julio César Chávez Jr, reapareció para pronunciarse sobre el caso de Fofo Márquez y sus terribles acciones.

Así es, el polémico Julio César Chávez Jr reprobó las acciones de Fofo Márquez y al mismo tiempo sintió lástima por él:

“Un ejemplo muy tonto, por ejemplo, el Fofo Márquez, que tenía millones de seguidores, que a mí ya me da hasta lástima ver o decir cosas de él, pobre muchacho, nadie se merece nada malo, me explico, pero está mal lo que hizo y pues tiene familia y me agüita por su familia”, comentó el boxeador mexicano.

Además comentó que Márquez no supo manejar la fama de las redes sociales: “no estaba apto para tener los seguidores que tiene, por qué, porque se le subió. Se cree más porque tiene seguidores y no tiene nada que ver”

¿Qué pasó con Fofo Márquez, a quien se refiere Julio César Chávez jr?

Fofo Márquez, la persona a la que se refiere Julio César Chávez Jr, es un influencer mexicano, que se dedica a crear contenido mayormente sobre su vida, lujos y excentricidades.

En estos días, Fofo Márquez se ha hecho más popular, pero no por las polémicas de siempre, sino por algo muy grave.

Este joven mexicano, fue vinculado a proceso y será procesado por cargos de feminicidio en grado de tentativa, por atacar a una mujer.

Hasta el momento se encuentra detenido. Se espera que se haga la sentencia, aunque eso podría tardar buen tiempo, por el juicio.

Polémicas de Julio César Chávez Jr

Como vimos anteriormente, Julio César Chávez Jr se pronunció sobre la situación de Fofo Márquez, pero, ¿él sí sabe manejar la fama?

El boxeador mexicano ha estado envuelto en varias polémicas; desde salir positivo en el antidoping hasta ser arrestado en Estados Unidos por portar armas.

Además lo han mandado a clínicas de rehabilitación por abuso de sustancias. De hecho, se ha hablado más de sus controversias que de su carrera como pugilista.