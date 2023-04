Julio César Chávez Jr. salió de rehabilitación y contó su experiencia en dicho lugar, el pugilista aseguró que fue horrible.

Y es que, Chávez Jr. fue ingresado desde el año pasado por sus problemas con las adicciones, pero ya terminó con su tratamiento.

Sin embargo, mencionó que no tenía privacidad, pues ni al baño podía ir solo y en algún momento pensó en ser una peor persona, dadas las malas condiciones que tenía.

Pese a todo, aseguró que todo se aprende y aseguró que esa experiencia le servirá para mejorar en su vida diaria.

“Estar durmiendo en el piso, peleando con todo el mundo, haciendo del baño juntos, pero de todo se tiene que aprender. En un momento dije: ‘¡Qué coraje!, cuando salga voy a ser peor’, pero no. Soy de las personas que intenta agarrar las cosas para algo bien, que me sirva para tener más hambre” dijo para ZMG Sports.

Julio César Chávez Jr. se siente motivado

Después de decir que no fue agradable estar en rehabilitación, Julio César Chávez Jr. aceptó que desde que salió, se siente muy motivado, con ganas seguir entrenando y mejorar.

“Me di cuenta qué no estaba loco, que había gente mucho peor que yo, pero yo siendo un deportista me di cuenta que no estaba haciendo bien las cosas, que tenía que mejorar porque estaba perdiendo mis orígenes. Esto me tiene que dar hambre para echarle más ganas, me siento motivado , entrenando, haciendo bien las cosas”, aclaró.

Julio César Chávez espera subir con su hijo al ring

Por otro lado Julio César Chávez aseguró que espera en algún momento subir con su hijo al ring, pero cuando ya esté completamente limpio.

Cabe recordar, que Chávez Jr. era adicto a la cocaína y a la marihuana, es por eso que fue a rehabilitación.

