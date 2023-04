A pesar de que su contrato termina hasta el 2025 , la prensa neerlandesa señal que el volante de la Selección Mexicana, Erick Gutierrez, dejará al equipo y su próximo destino sería España.

Erick Gutiérrez de 27 años de edad ha tenido una campaña algo irregular con el PSV Eindhoven, jugando 25 partidos y marcando un gol, sólol en la Eredivisie.

El volante surgido del CF Pachuca ha sufrido para convencer al técnico Ruud Van Nistelrooy, quien en el inicio de campaña lo puso como titular indiscutible, y a mediados de esta lo ha mandado a la banca en diversas ocasiones.

Es por eso que el mexicano no sabe qué pasará con su futuro.

Erick Gutiérrez podría irse a España

Diversos rumores señalan que Erick Gutiérrez podría salir del PSV Eindhoven para el siguiente torneo.

El mexicano tiene un valor de cerca de 126 millones de pesos y parece que el equipo que está dispuesto a pagarlos, es el Sevilla FC, donde ya milita otro mexicno, Jesús Tecatito Corona.

Sobre estos rumores, Erick Gutiérrez ha mencionado a la prensa local: “Si hay ofertas las estudiaré de forma tranquila con mi representante”, mencionó.

Al final, quiere que haya un acuerdo amistoso con el club de los Granjeros. “También es importante lo que quiere el PSV, pero no me voy a desgastar más en ese tema, por ahora me quedan varias semanas maravillosas en el campo”.

Erick Gutiérrez (Tomada de video)

Los números de Erick Gutiérrez con el PSV

Erick Gutiérrez llegó al PSV Eindhoven en el 2018, por una cifra cercana a los 90 millones de pesos.

En cuatro torneos con el cuadro de Eindhoven ha jugado 134 juegos, en los que ha marcado doce goles, jugando como volante ofensivo, de contención y hasta defensa central.

Gutiérrez acudió a la Copa del Mundo de Rusia 2018 con la Selección Mexicana, pero no jugó un sólo partido en Qatar 2022, repitió pero sólo vio acción en un juego.

