“A lo mejor estoy muerto y no me he dado cuenta”, eso es lo que pensó Julio César Chávez Jr. cuando despertó en un anexo al que fue ingresado para tratar sus temas de adicción.

Julio César Chávez Jr. mencionó, en un podcast conducido por Marco Antonio Barrera, que en verdad creyó estar muerto, antes de darse cuenta de que se encontraba ingresado.

La carrera arriba del cuadrilátero de Julio César Chávez Jr. nunca alcanzó a despegar debido a sus serios problemas de adicción y también a sus continuas peleas con su padre.

Para muestra está el que ha sido suspendido en un par de ocasiones por dar positivo en exámenes antidoping, por haber consumido marihuana.

Julio César Chávez jr (@jcchavezjr)

Julio César Chávez Jr. pensaba que estaba muerto

Julio César Chávez Jr. confesó que cuando ingresó a un anexo para combatir sus problemas de adicciones, pensó que estaba muerto.

En declaraciones a un programa de YouTube conducido por Marco Antonio Barrera, Chávez Carrasco dijo: “Había ocasiones que pensaba: ‘a lo mejor estoy muerto, y no me di cuenta’”.

Entre sus alucinaciones, pensaba: “Creí que estaba en el purgatorio. Llegó un momento en que te cuestionas si merecía esto o no”.

Durante su encierro pensó de todo: “Quería desquitarme hasta de mi papá, quería hacerle daño por haberme metido aquí”.

Julio César Chávez Jr. quiere volver a pelear

Ahora que ha salido de la clínica de rehabilitación en la que se encontraba, Julio César Chávez Jr. quiere volver al ring, quiere retomar su carrera. “Estoy motivado y quiero volver a pelear, espero pronto se me pueda dar la oportunidad”.

Julio César Chávez Jr. debutó en el 2004 como boxeador profesional, logrando ser campeón mundial de peso medio en el Consejo Mundial de Boxeo.

Tiene una marca de 61 combates, de los cuales ha ganado 53, perdidos seis, además de un empate y un No Contest (derrota al dar positivo en drogas).

Sus pelas más famosas han sido ante Saúl Canelo Alvarez y el argentino Sergio Martínez; ambas las perdió.

