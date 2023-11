En los últimos días, mucho se habló sobre la salud mental de Julio César Chávez Jr.quien ha estado envuelto en polémica por las peleas con su padre y fuertes declaraciones.

Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer que Julio César Chávez Jr. había sido internado en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos, por ingerir una gran cantidad de pastillas.

Aunque esto, fue desmentido por su padre y por su hermano Omar, quienes aclararon que eso no era verdad y el Jr. se encontraba estable.

No obstante, el mismo Julio César Chávez dio una detallada entrevista para Cancha y aseguró que nunca estuvo en un psiquiátrico, incluso planea regresar al ring muy pronto, pues por eso ha llevado un largo proceso de rehabilitación.

“De eso se trata, de volver a estar en el ring, sí me gustaría, la verdad que me he venido preparando mental y físicamente, y vengo de algunas cosas que me han pasado en mi vida, y la verdad que me quedaron ganas de subir al ring y sí quisiera volver a boxear con los mejores muy pronto”, dijo.

Además, aseguró que quiere enfrentar a los mejores en la categoría de peso semicompleto.

“Sería en Semicompleto, pelear con los mejores, siempre ha sido así, he peleado con Canelo. Puedo negociar con el que sea, gracias a Dios con el que quiera, es importante eso y me da tranquilidad”, añadió.

Julio César Chávez Jr. (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

Julio César Chávez Jr. sobre su proceso de rehabilitación

Cabe recordar, que Julio César Chávez ingresó al Jr. a rehabilitación por sus problemas con las adicciones y estuvo largos meses en el proceso.

En la misma entrevista, el pugilista reconoció que lo más difícil de todo, fue el hecho de estar alejado de su familia, en especial de sus hijos, pues eso hacía todo más complicado.

“Lo más difícil en ese tiempo fue no ver a mis hijos, tú sabes que los niños son los que realmente requieren del tiempo de los padres, ya la esposa, los amigos, pueden llevar la vida sola”, aseguró.

Julio César Chávez Jr. sobre la relación con sus hijos

Además, Julio César Chávez Jr. confesó que es un proceso complicado el explicarles a sus hijos el por qué estuvo alejado de ellos tanto tiempo.

Incluso, sabe que es algo que le tomará tiempo, pues no será tan sencillo que lo entiendan.

“Ha sido poco a poquito, porque no puedes llegar de una y darles un abrazo y explicarles, ha sido trabajo de varios meses, llevo seis o siete meses trabajando con ellos”, añadió.

