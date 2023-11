Las historias de superación personal siempre están presentes en el deporte y este fin de semana en el boxeo hubo una muy peculiar con un mexicano, quien debutó a sus 34 años con victoria tras superar su adicción a la drogas vendiendo dulces en los camiones.

Boxeador mexicano sorprendió con su historia de vida este fin de semana, después de que hiciera su debut en el mundo del pugilismo con sorprendente victoria. Donde señaló haber superado su adicción a las drogas a través de la venta de dulces arriba de los camiones.

Edgar Cuenca debutó con victoria

Edgar Cuenca, boxeador mexicano hizo su debut a la edad de 34 años, y dejó buenas sensaciones tras lograr su primera victoria en el pugilismo, después de vencer al estadounidense Anthony Constantino.

Sin embargo, lo que más destacó no fue su debut con victoria, sino el emotivo discurso que compartió al final de la pelea, donde Edgar Cuenca señaló haber superado la drogadicción.

“La drogadicción destruyó a mi familia, tengo dos hijos adolescentes, me dejó mi esposa por ser un drogadicto, alguien de la calle. Me dijo la última vez que me vio, hace ocho años, que yo nunca iba a salir de las drogas. Espero que me esté viendo aquí. Sí salí”, comentó Edgar Cuenca.

Asimismo, el pugiliista mexicano compartió que su primer entrenador le había dicho que nunca sería profesional. Esto lo llevó a cambiar de gimnasio, y a los 34 años, alcanzó su primera victoria en el boxeo profesional.

Edgar Cuenca se mantiene vendiendo dulces en los camiones

Detrás de casa deportista, hay una historia que en muchas ocasiones pintan desgarradoras como la de Edgar Cuenca. Pues tras su primera victoria el pugilista mexicano señaló que después de haber superado la drogadicción se mantiene vendiendo dulces en los camiones.

“Yo vend dulces en los camiones, soy vendedor de dulces. Entonces para un vendedor de dulces, que viene de una familia disfuncional y marginada estar aquí es más que suficiente. Aún perdiendo me hubiera ido con la mano en alto” señaló el boxeador mexicano.

¡Las historias de superación que

tiene el deporte! Gran entrevista

de @MiroslavaMont a Edgar Cuenca.



Estas historias inspiran 🥊🇲🇽🙌🏼pic.twitter.com/4Ldi0z1atP — Xavi Sol (@XaviSol_) October 30, 2023

