Julio César Chávez Jr. sigue dándole problemas a su papá, al menos de manera indirecta, ya que ahora anunció que se va a divorciar de su esposa Frida Muñoz, alegando que sufre abusos, además de que no lo deja usar Instagram.

El heredero del Julio César Chávez, quien ha tenido problemas con las drogas, se casó con Frida Muñoz hace algunos años, y tienen tres hijos, pero aparentemente ya no formarán una familia, pues están por divorciarse.

A través de un video que compartió en la cuenta de Instagram de su hermano Omar, Julio César Chávez Jr. acusó que su esposa de llegar a casa en estado inconveniente, empujarlo y quitarle su celular.

“Desafortunadamente otro problema más, yo había prometido de que jamás iba a hablar de mi familia, porque los amo. He decidido separarme de la mujer con la que estoy ahora”, apuntó el ex boxeador.

Julio César Chávez festejó el cumpleaños del Junior junto a su familia. (Captura de Pantalla / Twitter)

Julio César Chávez Jr. quiere que su esposa le regrese su teléfono

Molestó, Julio César Chávez Jr. señaló que su esposa le quitó su cuenta de Instagram. “Me quitó mis redes sociales. Va a declarar que yo ando de una manera o de otra, y se me hace injusto, que cada vez que quiera me quite mi Instagram. Se está aprovechando de las circunstancias de que yo estuve internado”.

Preocupado por la situación, el ex pugilista espera que su esposa “tenga la dignidad para entregarme mi teléfono. Yo lo que quiero es que mis hijos estén bien, y se me hace muy injusto que una mujer me haga bullying, que me trate de esa manera”.

Julio César Chávez Jr. dice que le ha aguantado muchas cosas a su esposa, y lo ha hecho sólo por sus hijos: “Creo que ya es momento para que yo termine la relación. Me he hecho tonto mucho tiempo. Salgo en un live y la abrazo, y cuando termino el live, me empuja”.

El junior pide apoyo de su padre Julio César Chávez

El heredero del llamado César del boxeo agregó que su esposa manipula a Julio César Chávez padre, para que no lo apoye. “Papá usted tiene que ver los hechos, porque se está aprovechando de las circunstancias y de que usted no está”, advirtió.

Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr. fue pareja sentimental de Edgar Guzmán López, uno de los hijos reconocidos por el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera

Así es como los problemas no paran en la dinastía de los Chávez, famosa por el legado que Julio César padre dejó en el ring, pero que será mal recordada por los escándalos que la rodean.

