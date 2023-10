¿Quién sería el ganador de una pelea entre Julio César Chávez y Canelo Álvarez, dos de los mejore boxeadores mexicanos en la historia. El ‘César’ lo tiene muy claro.

En entrevista en el podcast ‘BROmeando’, Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, dijo si le ganaría en una pelea al Canelo Álvarez.

Lo primero que el ‘César del Boxeo’ dijo una pelea ante el Canelo hubiera sido muy poco probable, pues el tapatío combate en una división más arriba.

Sin embargo, consideró que en una hipotética pelea en su categoría, el Canelo Álvarez jamás le hubiera podido vencer dentro del ring.

“Canelo no es de mi peso, no está ni cerca, es mucho más pesado él. En mi peso hubiera sido difícil que me hubiera ganado, por muchas cosas. No creo que pudiera”, dijo.

Julio César Chávez o Canelo Álvarez: ¿Quién es el mejor boxeador en la historia de México?

En México existe un eterno debate sobre quien es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, si Julio César Chávez o Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Para la mayoría de los expertos, la respuesta es clara y no hay duda: Julio César Chávez, y en las razones se encuentran el estilo de boxeo y los rivales a los que enfrentó.

Para oros más, la minoría, Canelo Álvarez tiene lo suyo para defender su carrera, como la gran disciplina y el gran profesionalismo que ha demostrado día con día.

Además de ser un ejemplo dentro y fuera del ring, pues a diferencia de el ‘César del Boxeo’, nunca ha tenido problemas de indisciplinas o adicciones.

En cuanto a números, Julio César Chávez tiene un récord de 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates, mientras que Canelo Álvarez cuenta con récord de 60 triunfos, 2 descalabros y 2 igualadas.

La indirecta de Julio César Chávez al Canelo Álvarez

Julio César Chávez y Canelo Álvarez tienen una relación cordial, aunque en algunas ocasiones se han tirado algunos dardos e indirectas.

En mayo de este año, Julio César Chávez respondió a las comparaciones que han surgido entre él y el Canelo Álvarez. El histórico pugilista fue claro y aseguró que cuando alguien lleve 90 peleas invicto, se pueden comparar con él.

“No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto... Cuando esté así me dices quién es el mejor”, dijo.

