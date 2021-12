Julio César Chávez entrenó en Navidad con su pequeño nieto “Julito”, en un Tik Tok se muestra al histórico boxeador instruyendo a su nieto en el deporte.

En Navidad, Julio César Chávez aprovechó para pasar tiempo con su familia y no dejar de lado el pugilismo, pues se le observa enseñándole su nieto, “Julito”, hijo de Chávez Jr. a cómo pegarle al costal de boxeo.

El boxeador luce emocionado enseñándole los pasos básico del boxeo. Fue su hermano, Polo Chávez quien compartió las imágenes a través de Tik Tok.

Asimismo, compartieon historias de Instagram dónde se observa un poco de la Navidad que pasaron juntos la familia Chávez.

Julio César Chávez y la relación con sus hijos

El pugilista confesó que ha tenido tropiezos en la relación con sus hijos, derivado de las comparaciones que ha hecho con él.

Asimismo, declaró en una entrevista con Jordi Rosado que sus hijos se molestaron porque en su última pelea subió a Canelo al ring y lo proclamó como el mejor.

“Están enojados porqué subí al Canelo, ahora que hice la exhibición, qué por qué no subieron a ellos, el muchacho estaba bien alegre, yo lo subí por que me nació”.

Además,la relación con sus hijos se ha visto afectada por los problemas de adicción con los que lidió durante muchos años, pues ellos enfrentaron ese difícil momento.

Julio César Chávez (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

Julio César Chávez Jr y su regreso al ring

Luego de su última derrota contra Anthony Silva, Chávez Jr. se retiró del boxeo durante algunos meses para poder entrenar y regresar en mejor forma.

Regresó para enfrentar a David Zegarra, peleador peruano. El mexicano lo venció por decisión final y acumuló su primer victoria en Sonora.

No obstante, hubo polémica porque se le vio al peleador inhalando una sustancia de una botella y muchos creían que se trataba de una sustancia ilícita.

Sin embargo, tanto Chávez Jr como su entrenador aclararon que se trató de una sustancia que le ayudó a tratar un problema de salud.

“Para aclarar, Julio estaba enfermo, no estaba bien, no estaba al 100%. Entró a la pelea enfermo y quería entrar para demostrar a su gente, no dejarlas mal y no abandonar la pelea. Julio estaba un poco enfermo, él aclaró que era un spray para poder respirar. No era nada que te iba a levantar e ibas a correr y partir queso; era para poder respirar”.