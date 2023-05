Julio César Chávez Jr. volvió a dar declaraciones después de que salió de rehabilitación y aseguró que lo quiere volver a ingresar solo por dinero.

Y es que, Julio César Chávez Jr. es blanco de críticas por sus declaraciones, esta vez no fue la excepción y aseguró a través de sus redes sociales, que lo quieren volver a meter a rehabilitación para sacar provecho de algunas de sus propiedades.

“Lo que pasa es que me encontré un papel donde me quieren volver a meter al anexo porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando, como ya tengo millones ellos con eso están conformes de repartírselo”, dijo.

Julio Cesar Chávez Jr. dice que “lo presionan”

Por otro lado, Julio César Chávez Jr. mencionó que unos “licenciados” le habían dicho que lo querían encerrar otra vez y ya lo habían empezado a presionar.

Incluso, reconoció que bajo presión puede volver a recaer, aunque solo tiene 2 semanas que abandonó el anexo.

“Me dijeron a mí unos licenciados que me quieren encerrar para sacarme el dinero. Porque acabo de salir en dos semanas, ¿Qué tan mal puedo estar en dos semanas? Estoy super bien. Ya me empezaron a presionar, a decir cosas, porque saben que bajo esa presión empiezo a cagarla”, agregó.

Julio César Chávez Jr. arremete contra su padre

Asimismo, Julio César Chávez Jr. mencionó que su padre se deja manipular y alguien más ha influido en él para que tome la decisión de reingresarlo de nueva cuenta en el anexo.

“Yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí. Yo le comenté: ‘yo soy una persona humilde, que me porto bien, pero no entiendo por qué te echan tanta tierra sobre mí’. (...) No hablo tanto de mi papá, pero también tiene la culpa porque se deja manipular”, concluyó.

