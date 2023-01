Julio César Chávez Jr. ya volvió después de estar en rehabilitación, pero lo hizo para mandar un contundente mensaje a Canelo Álvarez.

Y es que, en entrevista para el Boxglero, Julio César Chávez Jr. mencionó que él es una amenaza para el Canelo al ser una persona diferente.

“Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada en el boxeo porque soy una persona que le cae bien a la gente yo no soy como él, soy su opuesto en el boxeo, yo no soy como él porque no me gustan las mentiras y se que puede él puede hacer mejores cosas”, dijo.

Por otro lado, mencionó que Canelo tiene un buen representante y es por eso que gana sus peleas pero podría enfrentar a mejores pugilistas.

“A Mauricio Sulaimán lo quiero mucho, pero le interesa el dinero, es muy bueno, pero hay mejores boxeadores, somos mejores y podemos dar mejores peleas que los ingleses, como Gennady Golovkin, como yo. Él solo gana porque tiene un buen manager”, seguró.

Julio César Chávez Jr. reta a Canelo Álvarez

Julio César Chávez Jr. también mandó un fuerte mensaje a Canelo Álvarez pues aseguró que una pelea entre ellos dos generaría mucho

“Soy boxeador, si quiere pelear conmigo, porque es morbo y aunque quiera decir que no, que no se haga pendejo va a generar mucho, pero él está en otro nivel de qué nivel habla, yo peleo en el momento de que sea, en la circunstancia que sea a diferencia que el tengo esa gran ventaja”, dijo.

Julio César Chávez Jr. y su rehabilitación

Julio César Chávez Jr. se mantuvo en rehabilitación desde inicios de 2022 y no se ha subido a un ring desde diciembre de 2019.

Es por eso, que espera seguir entrenando y prepararse para volver a pelear en un futuro próximo. Cabe recordar, que también estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de su hija.

