Previo a su pelea contra David Zegarra, Julio César Chávez Jr. arremete contra su padre; es una persona negativa, dice.

En un video que subió a redes sociales, el Júnior cuestionó la personalidad de Julio César Chávez, su legendario padre.

Y es que Julio César Chávez Jr. aseguró que, pese a la admiración que los fans sienten por su padre dada su carrera como boxeador, personalmente es alguien “negativo” .

“(Julio César Chávez) dice muchas cosas de mí y yo les voy a decir una cosa, así, en secreto: Los fans de mi papá lo adoran como boxeador, pero como persona, la verdad, es muy negativo”, dijo Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr: “Mi padre tomaba mucho cuando yo entrenaba”

Julio César Chávez Jr. contra el Canelo Álvarez (AP Images)

Asimismo, Julio César Chávez Jr. habló de la difícil relación que vivió con su legendario padre cuando apenas daba sus primeros pasos en el boxeo.

Pues el Júnior reveló que Julio César Chávez bebía mucho alcohol en aquella etapa, incluso dicho consumo lo hacía ser homofóbico .

“Cuando yo comencé a entrenar él tomaba mucho y me decía: ‘Hey, cabrón, tú qué onda. Eres joto o qué, cabrón’. Yo lo respetaba mucho y casi no hablaba, pero cuando lo hacía le decía: ‘Me gusta el box’. Él no perdona nada de nada y yo no tengo nada con nadie, simplemente digo la verdad, añadió.

Con 35 años cumplidos, Julio César Chávez Jr. buscará una victoria ante el peruano David Zegarra, en lo que podría ser una de sus últimas peleas como profesional.

Mis hermanos dicen que soy el hijo consentido, relata Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez y sus hijos (@jcchavez115 / Instagram)

Finalmente, Julio César Chávez Jr. tundió a sus hermanos, pues dijo que ellos lo ven como el hijo favorito.

Sin embargo, dijo, Julio César Chávez suele regañarnos debido a que son “ bien antreros ”, mientras que el Júnior es más tranquilo en ese aspecto.

“Él dice cosas raras sobre mí porque, como me ven ahorita, yo estoy siempre con él o mejor, porque ahorita estoy dando el peso para la pelea. Mis hermanos dicen que soy el hijo consentido, pero porque ellos andan bien mal, son bien antreros. Mi papá nunca me ha visto mal”, culminó.