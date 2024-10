Cuando se trata del Club América y de boxeo, David Faitelson es el primero en hablar y esta vez se lanzó con todo contra los hijos de Julio César Chávez, a quienes tachó de ser poco profesionales. El mensaje llegó a oídos del exboxeador y éste contestó de inmediato con un tajante “no digas pendejadas”.

Pero comencemos por contextualizar qué sucedió y por qué inició este intercambio de palabras entre Julio César Chávez y David Faitelson.

Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo, tenía pactada una pelea contra Misael Rodríguez en Pachuca, Hidalgo, pero el medallista olímpico no subió al ring bajo el argumento de que su rival tenía unos kilos de más de acuerdo al pesaje establecido.

De acuerdo a ESPN, Misael Rodríguez pesó 78.6 kg, mientras que Omar Chávez, 84. Julio César Chávez defendió a su hijo, negó tal versión y arremetió contra todos los que se pusieron en su contra; incluido, David Faitelson.

¿Qué se dijeron David Faitelson y Julio César Chávez?

La noticia pronto se viralizó y David Faitelson arremetió contra los hijos de Julio César Chávez, pues aseguró que “ni Julio Junior ni Omar han llevado una vida de profesionales en esta seria y difícil profesión. Y no por ser hijos de Julio, debemos perdonarles todo”.

“En el boxeo, un kilo de más, un kilo de menos, puede marcar la diferencia en una desgracia sobre el cuadrilátero. Si Omar Chávez no cumplió con el peso establecido en la rehidratación, Misael Rodríguez y Robert García hicieron muy bien en retirarse”, apuntó David Faitelson sobre el hijo de Julio César Chávez.

“Con todo respeto, no hables pendejadas sin fundamentos y sin investigar, ahora resulta que un boxeador tiene que pesar exactamente lo que su oponente quiera el mismo día de la pelea. No juzgues a mis hijos por su pasado, eso no se vale y no lo permitiré”, respondió Julio César Chávez a David Faitelson.

“Nadie juzga a tus hijos por su pasado, pero ya viene siendo tiempo de que se hagan responsables de sus vidas y acciones. Deja ya que tus hijos sean responsables e independientes, porque el día en que no estés tú, ellos tendrán que tomar sus decisiones”, replicó David Faitelson.

Pelea entre David Faitelson y Julio César Chávez. (@Jcchavez115)

Julio César Chávez defendió a su hijo Omar Chávez tras pelea fallida en Pachuca

Tan pronto se confirmó la cancelación de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez a causa de un pesaje injusto, el exboxeador Julio César Chávez lanzó un mensaje en redes sociales para defender a su hijo.

“Mientes, pinche Robert García y mi señor Rodríguez (Misael), culones, cabrones. Aquí está lo que pesó (Omar Chávez). 82.40, para que no le mientas a la gente, la gente no te va a creer”, señaló Julio César Chávez mientras mostraba una imagen de la báscula con el supuesto peso de su hijo.

“Estoy en shock porque no sé qué pasó, nunca me había pasado esto”, señaló Omar Chávez arriba del ring.

Julio César Chávez continuó con los dimes y diretes en su cuenta de X, entre publicaciones y mensajes contra quienes hablan mal de su hijo.