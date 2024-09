Julio César Chávez está dando mucho de qué hablar por las polémicas declaraciones que hizo sobre su hijo, Julio César Chávez Jr.

La relación entre Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, y su hijo, Julio César Chávez Jr., nunca ha sido la mejor, y ahora, surgieron nuevas revelaciones respecto a su situación.

En su nueva serie documental “Los Chávez”, el que para muchos es el mejor boxeador en la historia de México habló de un momento muy complicado en la vida de su hijo.

Julio César Chávez esperaba que su hijo estuviera muerto

En el marco del estreno de su serie, Julio César Chávez contó uno de sus momentos más complicados en la relación con su hijo, Julio César Chávez Jr.

Hace unos años, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y acusó a su padre, Julio César Chávez, de maltratarlo por internarlo en programas de desintoxicación.

“Andaba muy sensible en esos días, esperando que me hablaran del otro lado para decirme que Julio se había muerto”, comenta Julio César Chávez.

“Imagínate, Omar y Cristian no me hablaban porque no iba por su hermano. Se me hace un nudo en la garganta, me decían: ‘papá, papá, ve por Julio. Tienes que ir por mi hermano, va a morir’”, agrega el gran campeón mexicano.

Julio César Chávez no pudo hacer nada por su hijo cuando fue detenido en Estados Unidos

En la misma entrevista, Julio César Chávez relató su impotencia por no poder ayudar a su hijo, ya que según sus propias palabras, en México es fácil, pero en Estados Unidos no.

“Lógicamente no era fácil para mí, en México fácil lo agarro, pero en Estados Unidos, donde las leyes son diferentes, donde si agarras a tu hijo te meten a la cárcel, te quitan la visa. El cabrón ya me tenía restringido, ya se la sabía, me tenía entre la espada y la pared”, mencionó Julio César Chávez.

Además, Julio César Chávez Jr. no le quería hablar, pues consideraba que las diversas intervenciones propiciadas por su padre para que superara el problema de acciones eran un abuso.