El Canelo Álvarez impondrá un nuevo récord de asistencia debido a que 65 mil personas se darán cita para su pelea ante Billy Joe Saunders.

México.- Durante su pelea ante Billy Joe Saunders, el Canelo Álvarez romperá un récord que pertenecía al mítico Julio César Chávez, quien ya se pronunció al respecto.

Tal como dijo Julio César Chávez, no siente ningún tipo de envidia en torno a que Canelo Álvarez rompa sus récords, al contrario, le da gusto que sea un mexicano quien lo haga.

El récord al que se refiere el Gran Campeón Mexicano es al de más afición en una pelea de box . Y es que Saúl Álvarez impondrá nueva marca debido a que 65 mil personas verán su pelea contra Billy Joe Saunders.

“La verdad me da gusto que un mexicano rompa el récord. Me siento contento, la envidia no es buena para nadie y si es un mexicano, bienvenido” Julio César Chávez

Julio César Chávez Javier Ramirez/Mexsport

Julio César Chávez impuso el récord en 1993

Vaya que tuvieron que pasar varios años para que dicho récord fuera roto, ya que Julio César Chávez lo impuso en 1993.

En aquella ocasión, Julio César Chávez peleó ante Pernell Whitaker por el campeonato de peso semimedio del Consejo Mundial de Boxeo, misma que registró un polémico empate.

Fueron 63 mil personas las que asistieron a ese combate llevado a cabo en el Alamodome , en tanto que esta noche se esperan 65 mil fans en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders pondrá en juego los títulos de peso supermediano de la AMB, OMB y CMB.