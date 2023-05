Debido a que no ha logrado superar una lesión, Julio César Chávez canceló la pelea de exhibición contra Erik Morales, además de que está preocupado por la salud de su hijo.

“No voy a poder hacer la exhibición, no pude recuperarme de mi lesión en un cartílago del lado izquierdo, muy pegado al corazón”, explicó Julio César Chávez en entrevista con David Faitelson.

Fue a través del canal de Youtube de David Faitelson que Julio César Chávez explicó sus razones, entre las que destaca su estado de salud.

“Traté de descansar un poco para que se regenerara el cartílago pero me ha costado mucho trabajo ”, señaló el ex pugilista que enfrentaría a Erik Morales.

Charla exclusiva con @Jcchavez115



El gran campeón explica por qué cancela su pelea de exhibición vs @terrible100 y aclara los rumores sobre el estado de salud de @jcchavezjr1



📹 Video completo: https://t.co/9nfXdEICuj pic.twitter.com/unr7pUwXoB — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 11, 2023

Julio César Chávez no quiere hacer el ridículo

Julio César Chávez tiene claro que no le gustaría arrastrar su prestigio . “No me he sentido bien y no quiero hacer el ridículo”.

“La pelea la iba a hacer para ver a el regreso de mi hijo Julio limpio, sin ninguna sustancia en el cuerpo, retirarme de una forma bonita, tener esa satisfacción de hacer una exhibición a los 60 años”, agregó.

Sin embargo, Julio César Chávez Jr. no está recuperado de sus adicciones, además de que su otro hijo, Omar Chávez, no entrena como debe ser para un combate.

“Omar tampoco se quiere poner las pilas, entonces no me queda de otra que bajarme del barco, darle las gracias a los que me apoyaron”, lamentó Chávez, quien agregó, “mi cuerpo está cansado por tanto estrés, está cabrón, está muy complicado”.

Vive preocupado Julio César Chávez por sus hijos

Julio César Chávez se mostró preocupado “por Julio mi hijo, que no se ha querido rendir, él sabe que no debe tomar ni una sola pastilla porque detona la adicción. Mientras yo tenga vida voy a ayudarlo”.

Julio César Chávez cerró la entrevista dejando abierta una posibilidad para en el futuro volver a pelear.

“Primero está mi salud y la de mis hijos, tal vez más adelante, si me recupero y mis hijos están bien, pues me animó. Estoy muy triste, pero hay que darle para adelante”, remató.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok